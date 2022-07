Entwicklung von Produktkonfiguratoren auf Shopware-Basis

Je einfacher, übersichtlicher und personalisierter der Bestellvorgang für ein Produkt oder einen Artikel ist, desto wahrscheinlicher besucht der Käufer das Geschäft wieder und empfiehlt es seinen Freunden und Bekannten. Dieser Grundsatz gilt insbesondere für den E-Commerce.

In einer Welt, in der jeder Aufmerksamkeit, individuelle Betreuung mag, aber auch gerne seine Zeit spart und das Beste bekommen möchte, hat sich die WebiProg GmbH mit Sitz in Nürnberg auf die Entwicklung eines Softwareproduktes wie den Shopware-Konfigurator konzentriert.

Was sind die Vorteile der Lösung?

Bei einem Konfigurator handelt es sich um eine Reihe miteinander verbundener Optionen (in der Regel nach Aufgabe und Zweck gruppiert), mit deren Auswahl der Kunde eine Produktkonfiguration erstellen und/oder zusammenstellen kann, die alle gewünschten Parameter optimal kombiniert.

Shopware, auf dessen Basis unser Unternehmen Produktkonfiguratoren für Online-Shops und die Druckbranche erstellt, ermöglicht es uns die bestehenden und neuen Entwicklungen ständig zu verbessern und auszubauen. Die Profis unseres Teams haben nicht nur den Anspruch, einen sauberen Code zu schreiben – sie arbeiten auch ständig daran, die Funktionsmöglichkeiten zu erweitern und sich kontinuierlich weiter zu entwickeln.

Mehr Information zum Konfigurator: https://www.webiprog.de/shopware-agentur/shopware-produktkonfigurator/

Warum sind wir sicher, dass Sie sich dafür entscheiden, den Konfigurator in Ihr System zu integrieren? Es ist ganz einfach:

es spart Ihrem Kunden und Ihnen Zeit

die Möglichkeit, das Endergebnis vor dem finalen Kauf zu sehen, wodurch "böse Überraschungen" ausgeschlossen werden

der menschliche Faktor bei der Auftragserstellung und somit die Fehlerwahrscheinlichkeit werden minimiert

individuelle Betreuung jedes einzelnen Kunden, der im Rahmen einer personalisierten Komponentenauswahl zu einer Art Partner wird

unbegrenzte Zeit für die Auswahl. Der Kunde verbraucht keine Zeit der Mitarbeiter. Er kann selbst die Konfiguration innerhalb des Systems ändern, die Auswahl verschieben und jederzeit zurückkehren, auch außerhalb der Geschäftszeiten. Dadurch erzeugen wir ein Höchstmaß an Komfort und Bedachtsamkeit beim Kauf.

Das Team der Shopware-Agentur WebiProg GmbH hat alles getan, um die Zufriedenheit Ihrer Kunden zu maximieren und den Kaufprozess bequem, transparent und fehlerfrei zu gestalten.

Ein Produktkonfigurator, der in Ihren Online-Shop integriert wird, ist immer eine erfolgreiche und profitable Lösung!

WebiProg GmbH

Fürther Str. 38

90429 Nürnberg

Registernr.: HRB 39349

USt-ID-Nummer: DE344863263

Skype: alsamua

Website: www.webiprog.de

E-Mail: @email

Tel.: +49 (0) 173 659 14 88