Eye Security präsentiert umfassende Cybersecurity-Lösungen und Live-Hacks auf der it-sa 2024

Eye Security, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für kleine und mittlere Unternehmen in Europa, stellt auf der it-sa 2024 in Nürnberg die komplette Bandbreite seiner Technologien und Dienstleistungen vor. Das Unternehmen bietet ein All-in-One-Paket für Cyberschutz, das 24/7-Überwachung und Bedrohungserkennung mit einer integrierten Cyberversicherung kombiniert. Vom 22. bis 24. Oktober haben Fachbesucher die Gelegenheit, sich in Halle 7A am Stand 224 von Eye Security über innovative Ansätze zur Abwehr von Cyberbedrohungen zu informieren und praxisnahe Einblicke in die Cyberabwehr zu erhalten.

Am Stand können Besucherinnen und Besucher an sechs Demopunkten die vielfältigen Sicherheitslösungen von Eye Security kennenlernen. Expertinnen und Experten stehen bereit, um über aktuelle Themen wie die Anforderungen der NIS2-Richtlinie zu beraten und maßgeschneiderte Maßnahmen zu erläutern.

Piet Kerkhofs, CTO und Mitgründer von Eye Security, erklärt:

„Die steigende Anzahl von Cloud-Breaches und die damit verbundenen Schäden stellen kleine und mittlere Unternehmen vor immense Herausforderungen. Viele Unternehmen unterschätzen noch immer das Risiko und verfügen nicht über die notwendigen Schutzmechanismen. Prävention ist der Schlüssel, um diese existenzgefährdenden Bedrohungen abzuwehren – aber genauso wichtig ist es, im Schadensfall abgesichert zu sein. Unser All-in-One-Paket bietet genau diese Kombination, damit Unternehmen in einer zunehmend digitalisierten Welt sicher und geschützt arbeiten können."

Highlight-Programmpunkte auf der it-sa:

Attack Surface Deep Dive – Live-Sessions: In personalisierten und vertraulichen Sessions analysieren Expertinnen und Experten die Angriffsoberfläche der IT-Systeme von Unternehmen. Diese Sessions bieten eine detaillierte Analyse potenzieller Schwachstellen und sind nur nach vorheriger Anmeldung verfügbar.

Live Hack & Defense Demo: Ist MFA tot? Am 22. Oktober demonstrieren Christian Kollee, Principal Cyber Security Expert bei Eye Security, und Lodi Hensen, VP Security Operations, um 17:00 Uhr im Forum 6A, wie Hacker Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) umgehen können. Parallel dazu wird gezeigt, wie das EDR (Endpoint Detection and Response) und das SOC (Security Operations Center) von Eye Security auf solche Angriffe reagieren.

Zusätzlich zu den technischen Vorführungen haben Fachbesucher die Möglichkeit, sich am Stand mit den Expertinnen und Experten über aktuelle Cybersecurity-Trends auszutauschen.

Eye Security nutzt die it-sa, um seine wegweisenden Technologien zu präsentieren, die speziell darauf ausgelegt sind, mittelständische Unternehmen gegen eine zunehmende Zahl von Cyberbedrohungen zu schützen.