Firewall – die digitale Burgmauer

Eine Firewall ist in Firmennetzwerken in der Regel ein Stück Hardware, in der Größe eines kleinen DVD-Players. Als wichtiger Bestandteil der IT-Sicherheit darf sie in deinem Unternehmen nicht fehlen. Die Firewall sichert genau den Punkt ab, wo Ihr Unternehmen in Kontakt mit der großen weiten digitalen Welt des Internets gelangt. Sie sichert den Internetzugang ab. Jede ein- und ausgehende Verbindung wird von der Firewall anhand eines Regelwerkes unter die Lupe genommen und überprüft. So soll sichergestellt werden, dass keine unerwünschte Schadsoftware ins Unternehmensnetzwerk gelangt.

Bildlich gesprochen können Sie sich das Unternehmen als Burg vorstellen, die von einer schützenden Burgmauer umgeben ist. Diese hält den Großteil unerwünschter Besucher ab. Um im Kontakt mit der Außenwelt zu stehen, brauchen Sie als Burgherr aber natürlich Tore oder Türen. Dort kommen Menschen und Waren in die Burg rein und verlassen sie auch wieder. Dies sind die kritischen Punkte, die überwacht werden müssen. Dort kamen auf Burgen Wachposten zum Einsatz. Auf die digitale Welt lässt sich das so übertragen: Die Firewall stellt sowohl die Mauer als auch die Wachposten dar.