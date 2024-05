Erstes Praxisseminar zum neuen Tool von CIO.Bund.de für die Erstellung von Rahmenvereinbarungen

Das Seminar wurde mit zwei Mitgliedern der Arbeitsgruppe EVB-IT, Dr. Moritz Philipp Koch und Robert Thiele, entwickelt und findet am 23. und 24. September 2024 online statt.

Das neue Tool stellt aufgrund seiner Inhalte und der technischen Umsetzung einen Meilenstein in der Digitalisierung dar. Es wird ab Mitte des Jahres kostenfrei auf der Webseite von CIO.Bund.de zur Verfügung stehen. Im Praxisseminar können Teilnehmende das Tool anhand von Beispielfällen ausprobieren und in Zusammenarbeit mit den Referenten eigene Rahmenvereinbarungen erstellen. Außerdem erfahren sie Insider-Informationen zur zukünftigen Weiterentwicklung des Tools.

Am ersten Seminartag wird es zunächst um die Grundlagen von Rahmenvereinbarungen und die inhaltliche und technische Beschaffenheit des neuen Tools gehen. Die Teilnehmenden werden sich Mustervorlagen anschauen und eine gemeinsame Praxisübung durchführen. Am zweiten Tag werden die Teilnehmenden tiefer in die Praxisarbeit einsteigen und Rahmenvereinbarungen für einen exemplarischen Beschaffungsgegenstand erstellen. Die jeweilige Gruppe kann je nach Wissenstand und Komplexität frei gewählt werden. Der Teilnehmerkreis wird dabei die Möglichkeit haben, eigene Beschaffungsvorhaben im Rahmen des Seminars durchzuspielen.

Terminübersicht:

23.-24.09.2024:

EVB-IT Rahmenvereinbarung – Das neue Tool zur Vertragserstellung auf CIO.Bund.de

Digitalisierung der IT-Vergabe | Rahmenvereinbarungen ab jetzt digital erstellen | Musterverträge für verschiedene Beschaffungen | Praktische Übungen und Live-Vertragserstellung im Seminar

Inhalte:

• EVB-IT und rechtliche Grundlagen von Rahmenvereinbarungen

• Effizient und rechtssicher mit den EVB-IT beschaffen

• Entscheidungshilfe: Auswahl des geeigneten Vertragstyps

• Einführung und

• Definition von Rahmenvereinbarungen

• Praxis-Tipp: Konkrete Empfehlungen für den Umgang mit Schätzung und Höchstmengen/ Höchstwerten

• Wie gelingt die Ausschreibung von Rahmenvereinbarungen?

• Passende Eignungskriterien

• Das Herzstück des Vergabeverfahrens: Die Leistungsbeschreibung bei Rahmenvereinbarungen

• Die Zuschlagskriterien und ihre Gewichtung bei Rahmenvereinbarungen

• Die richtige Verfahrenswahl bei der Ausschreibung von Rahmenvereinbarungen

• Das neue Tool zur Vertragserstellung auf CIO.Bund.de – Umfangreiches Leistungsspektrum

• Vertragsrechtliche Bestandteile und neuartige inhaltliche Ausrichtung

• Entwicklungsausblick: Perspektivische Zusammenfassung aller elf Vertragstypen im neuen Tool

• Interview Tool

• Formulardesigner

• Erstellung einer digitalen Rahmenvereinbarung in Form eines Playbooks

• Praktische Übung anhand von Vertragsvorlagen in Form von Muster-Playbooks

• Praxisübung anhand von Beispielfällen mit unterschiedlicher Komplexität

• Eigene Vertragserstellung

Referenten:

Dr. Moritz Philipp Koch

Leiter Sourcing und Vergabe

Information und Technik Nordrhein-Westfalen

Mitglied der Arbeitsgruppe EVB-IT

RA Robert Thiele, MBA

Techniker Krankenkasse

Leiter Verhandlungsdelegation der Arbeitsgruppe EVB-IT