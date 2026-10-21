FutureTec 2026: Über 700 Gäste diskutieren Wege zu mehr digitaler Souveränität

Wie können Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ihre digitale Souveränität stärken und technologische Abhängigkeiten bewusst gestalten? Diese Frage stand im Mittelpunkt der FutureTec 2026, die am 8. Oktober im Hamburger Volksparkstadion stattfand. Die vierte Ausgabe der Fachveranstaltung brachte 702 Gäste aus Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und Sozialwirtschaft mit Technologieanbietern und Experten zusammen.

Unter dem Motto „Digitale Abhängigkeiten verstehen. Entscheidungen sicher treffen.“ standen strategische Fragestellungen ebenso im Mittelpunkt wie konkrete Technologien und Lösungsansätze.