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Web & IT-Service mit Fokus auf digitale Souveränität: outnorm-IT startet in OWL

21. September 2026, 22:58
Bad Oeynhausen,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Mit outnorm-IT ist in Bad Oeynhausen ein neuer Anbieter für Weblösungen und lokalen IT-Service an den Start gegangen. Gegründet wurde das Unternehmen im August 2026 von Sascha Veres.

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Mit outnorm-IT ist in Bad Oeynhausen ein neuer Anbieter für Weblösungen und lokalen IT-Service an den Start gegangen. Gegründet wurde das Unternehmen im August 2026 von Sascha Veres.

Veres leitete zuvor über 20 Jahre ein eigenes E-Commerce-Unternehmen für Independent Fashion und Lifestyle und verantwortete dort die Bereiche Strategie, Web, E-Commerce, IT-Security und IT-Infrastruktur.

Zu den Kernleistungen zählen die Erstellung professioneller Webseiten und Onlineshops inklusive Schutz-, Backup- und Sicherungsmaßnahmen sowie Beratung, Planung, Anbindung, Einrichtung und Betreuung von Clients, Netzwerken sowie mobiler und lokaler IT-Infrastruktur einschließlich Peripherie.

Die Besonderheit von outnorm-IT ist die Kombination von Weblösungen und lokaler IT aus einer Hand mit Fokus auf digitale Souveränität – für weniger Bindungen und mehr Kontrolle über eigene Daten und Systeme.

„Ich kenne die Sorgen, Herausforderungen und Bedürfnisse von Selbstständigen und kleinen Unternehmen aus eigener Erfahrung. Mit outnorm-IT biete ich meinen Kunden die Möglichkeit, technische Abhängigkeiten und den Abfluss geschäftskritischer und sensibler Daten frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden – mit individuellen IT-Strategien und passenden Umsetzungen“

-- Gründer Sascha Veres.

outnorm-IT hat es sich zum Ziel gemacht, Freiberufler, Selbstständige und kleine Unternehmen ganzheitlich bei der Umsetzung ihrer digitalen Vorhaben zu unterstützen. Dazu zählen persönliche Beratung, Strategien und IT-Lösungen, die den individuellen Anforderungen entsprechen und die digitale Souveränität und unternehmerische Selbstbestimmung nachhaltig stärken.

Der Vor-Ort-Service deckt den Raum Ostwestfalen-Lippe ab und erfolgt vom Hauptsitz in Bad Oeynhausen aus. Für das Einzugsgebiet Rahden, Stemwede, Uchte und Umgebung besteht zusätzlich eine Niederlassung im angrenzenden Niedersachsen. Weblösungen und Online-Support stehen Kunden als Remote-Leistung bundesweit zur Verfügung.

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

Über outnorm-IT

outnorm-IT unterstützt Freiberufler, Selbstständige und kleine Unternehmen mit unabhängiger IT-Beratung, professionellen Weblösungen und persönlichem IT-Service. Der Schwerpunkt liegt in Bad Oeynhausen und Ostwestfalen-Lippe; ausgewählte Beratungs- und Webleistungen werden auch deutschlandweit remote erbracht. Im Mittelpunkt stehen sichere, verständliche und langfristig tragfähige Lösungen mit besonderem Fokus auf digitale Souveränität, Datenkontrolle und die Vermeidung unnötiger technischer Abhängigkeiten.

Wirtschaftssektor:
Beratung und Consulting Computernetzwerke Internet IT-Dienstleister IT-Sicherheit
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