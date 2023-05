Kreativität trifft künstliche Intelligenz: Der CALVENDO KI-Kalender-Award lädt zur Teilnahme ein

Die künstliche Intelligenz eröffnet neue Dimensionen der Kreativität. Künstler, Designer und Enthusiasten sind dazu aufgerufen, über die kostenlose CALVENDO-Plattform mit Hilfe von KI-Bilder-Toolsindividuelle Wandkalender zu gestalten, im Markt zu veröffentlichen und am ersten CALVENDO KI-Kalender-Award teilzunehmen.

Drei spannende Themenbereiche stehen zur Auswahl:

Kinderkalender

für 6- bis 12-Jährige, mit einer Bilder-Geschichte und/oder Texten, die sich über das Jahr erstrecken. Kalender, die Klassiker der Weltliteratur illustrieren

mit Bildern zu berühmten Werken wie von Arthur Conan Doyle, Shakespeare, Jane Austen, Schiller usw. Mittelalter-Fantasy-Kalender

mit Szenen von Rittern und Drachen, märchenhaften Burgen etc. in mittelalterlicher Ästhetik)

Pro Kategorie wird je ein Kalenderwerk von der renommierten CALVENDO-Jury prämiert. Die ausgewählten Gewinnerkalender werden in der exklusiven Kalendergalerie der Frankfurter Buchmesse 2023 ausgestellt. Sie werden somit Teil der größten Gemeinschaftsausstellung von Kaufkalendern, die jedes Jahr zahlreiche Händler und ein internationales Publikum anzieht, um die Vielfalt der Kalender zu bewundern.

Als zusätzliche Belohnung laden wir die Preisträger zu einem Besuch der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ein, sodass die Gewinner die einmalige Gelegenheit haben, diese bedeutende Veranstaltung hautnah mitzuerleben. Die Kosten für die Anreise per Bahn das Eintrittsticket werden vom CALVENDO Verlag übernommen.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist denkbar einfach. Beim Einreichen eines KI-Kalenders über die CALVENDO Plattform muss als Juryhinweis je nach Themenbereich folgende Begriffe angegeben werden: "KI-Kinder-Award", "KI-Literatur-Award" oder "KI-Mittelalter-Award". Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, bis zu 20 Werke in allen drei Kategorien einzureichen. Die Teilnahme ist ab sofort möglich und endet am 31. Juli 2023. Anschließend wählt die CALVENDO-Jury den besten Kalender pro Themenbereich aus, und die Planung für die Reise zur Buchmesse beginnt.

Für weitere Informationen zur Einreichung von Kalenderwerken besuchen Sie bitte unsere Webseite unter calvendo.de.