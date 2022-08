OfG: Kurs Webdesign upgedatet und erweitert

Lippstadt, 15.08.2022 – Der Fachkräftemangel ist besonders in der Digital-Branche überdeutlich sichtbar; so sind auch professionell ausgebildete Webdesigner:innen daher gefragt wie nie. Die Online-Schule für Gestaltung (OfG) bietet bereits seit 2010 die Möglichkeit, sich auf diesem enorm gefragten Gebiet von erfahrenen Experten schulen zu lassen. Und ist dabei stets auf dem aktuellen Stand der Dinge: So wurde der Kurs jetzt – besonders in Hinblick auf die ständig wachsenden technischen Voraussetzungen und die sich ändernden Gestaltungs-Ansprüche – wieder umfangreich überarbeitet und um weitere Themenbereiche ergänzt. Damit umfasst das Online-Fernstudium Webdesign der OfG nun zehn Module, die die Kursteilnehmenden flexibel ganz in ihrem Tempo absolvieren können.