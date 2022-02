PLC2 gibt die Premier Design Services Partnerschaft mit Xilinx bekannt

PLC2 bietet ein starkes und einzigartiges Know-how im Produktdesign und bei Design Services für eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen. Diesbezüglich arbeitet PLC2 eng mit Kunden und deren Systementwicklern zusammen und bietet eine Fülle von Dienstleistungen in allen Phasen des Produktdesigns und der Produktion an. All das führt zu einem beschleunigten Produktentwicklungszyklus, zu reduziertem Risiko und zu einer optimierten Systemimplementierung. Kosten, Leistung und Energie werden eingespart - respektive verbessert.

Als Premier Design Services Partner steht PLC2 für ein Höchstmaß an Qualifikation und Engagement, um Qualitäts-, Geschäfts- und technische Prozesse zu stärken. PLC2 hat sich durch ein umfangreiches Vor-Ort-Audit von Xilinx qualifiziert. Als Folge daraus erhält PLC2 priorisierten technischen Support, frühzeitigen Zugang zu neuen Technologien und kann Xilinx-zertifizierte Ingenieure und Experten für Schulungen und Dienstleistungen bereitstellen. PLC2 strebt ein hohes Level der Zusammenarbeit mit Xilinx an.