PROKOM Data Days 2023: das Branchenevent für PIM, Produkt- / Omnichannel-Kommunikation & Customer Experience Management

Ein PIM–System managt und verwaltet als zentrale Quelle alle diese produktrelevanten Daten eines Unternehmens. PIM stellt daher einen zentralen Bestandteil der digitalen Transformation im Unternehmen dar. Daten bieten die Möglichkeit der Differenzierung am Markt und können einen Vertriebsvorteil bedeuten, auch wenn die Anforderungen in den Branchen zum Teil erhebliche Unterschiede haben. Insbesondere in der Industrie ist der Detailgrad und die Informationstiefe erheblich höher, als dies im Handel der Fall ist. Obgleich die Daten der Hersteller häufig den Handel adressieren, so bestehen dort doch differenzierte Anforderungen.

Aktuell zeigt sich deutlich, dass ein effizientes Datenmanagement und die dynamische Steuerung von Vertriebskanälen eine existentielle Herausforderung sein kann. Wir zeigen gemeinsam mit den Referent:innen, Sponsor:innen und Aussteller:innen auf, wie dies mit PIM/PXM und MDM realisiert werden kann.

INSPIRATION + PRAXIS AN 2 TAGEN

Tag 1 ist der Inspiration gewidmet – es erwarten Sie vielfältige Praxisberichte erfolgreicher Unternehmen, detaillierte Informationen zu Technologietrends und eine Reise in die Zukunft von Marketing und Vertrieb.

Tag 2 ist der Praxistag. Gewinnen Sie im interaktiven Demoforum tiefere Einblicke in die Lösungen der PIM-Anbieter und flankierenden Dienstleister. Eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht.

