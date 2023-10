UBUNɅTION startet erste Kampagne "The WLFA Springbok Charity Kollektion"

UBUNɅTION, die auf Mitgefühl, Freundlichkeit und Respekt für andere ausgerichtete dynamische Community und Plattform, freut sich, die Einführung ihrer ersten Kampagne und Kollektion in Zusammenarbeit mit der We Love Football Academy (WLFA) bekannt zu geben.

WLFA, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Kapstadt, Südafrika, setzt sich dafür ein, die Jugend zu stärken und ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Ihre leidenschaftliche Arbeit konzentriert sich darauf, talentierte Nachwuchsspieler zu entwickeln und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf ihre lokalen Gemeinschaften auszuüben. Die Vision von WLFA besteht darin, die Träume junger Menschen zu fördern und ihnen Hoffnung und Leidenschaft für eine vielversprechende Zukunft zu vermitteln.

In dieser wegweisenden Partnerschaft präsentieren UBUNɅTION und WLFA die "WLFA Springbok Charity Collection", eine einzigartige digitale Sammelserie. Diese Kollektion ermöglicht es nicht nur, Ihre Sammlung um karitative Kunstwerke zu erweitern, sondern auch eine wohltätige Organisation in Südafrika zu unterstützen. Durch die Teilnahme an dieser Kampagne und den Erwerb von exklusiven Sammlerstücken können Sie zum Motor für positive Veränderungen im Leben junger Südafrikaner werden.

Einige der Höhepunkte der "WLFA Charity Collection Campaign" sind:

Einzigartige Sammlerstücke: Diese Kollektion umfasst 10.000 verschiedene Springbok-Bilder, die alle mit einzigartigen Fussball-Accessoires ausgestattet sind, um sicherzustellen, dass jedes WLFA Springbok-Sammelstück ein Unikat ist. Jede Spende in Höhe von $6 ermöglicht Ihnen den Erwerb eines exklusiven Bildes aus dieser begrenzten Springbok-Kollektion, von der jedes mit einzigartigen Fussball- Accessoires geschmückt ist.

Herausragende Stimmen: Die Kampagne hat das Engagement einflussreicher Persönlichkeiten gewonnen, darunter Sam Lehoko, die bekannte Radiomoderatorin von Mix 93.8 FM, Maik Franz, ein ehemaliger Profifussballer aus der Bundesliga, und Ernst Middendorp, ein angesehener deutscher Fussballtrainer, der auch Cheftrainer des südafrikanischen Fussballvereins Kaizer Chiefs war. Weitere Stimmen schliessen sich der Kampagne an, um diese wichtige Sache zu unterstützen.

Exklusive Belohnungen: Die Teilnehmer der Kampagne haben die Möglichkeit, exklusive Belohnungen zu erhalten, darunter signierte Fussballtrikots, VIP-Tickets für Fussballspiele, persönliche Treffen und individualisierte Videobotschaften von den unterstützenden Persönlichkeiten. Dies verleiht Ihrem digitalen Sammelerlebnis eine zusätzliche Dimension.

Blockchain-NFT-Technologie: Zur Sicherung der Sammelstücke und zur Gewährleistung echten Eigentums verwendet die Kampagne die Blockchain-NFT-Technologie. Dies ermöglicht den Sammlern, an Belohnungsverlosungen teilzunehmen und der Welt stolz zu zeigen, dass sie die WLFA durch ihre Kollektion unterstützen.

Heissam Hartmann, Gründer von UBUNɅTION, sagte: "Lassen Sie uns eine wegweisende Partnerschaft starten, bei der es darum geht, Tore der Hoffnung und des Positiven für die nächste Generation zu schiessen. Hier treffen Mitgefühl auf Kunst und Freundlichkeit auf Fussball, um eine bessere Zukunft für Südafrikas Jugend zu schaffen."

Christian Alder, Gründer der We Love Football Academy, fügte hinzu: "Die Vision der We Love Football Academy besteht darin, Kinder mit Hoffnung und Leidenschaft in eine bessere Zukunft zu führen. Wir setzen uns dafür ein, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen zu entwickeln, Chancen zu schaffen und gleichzeitig Lebenskompetenzen zu vermitteln. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft mit UBUNɅTION dazu beitragen wird, unsere Präsenz und unser Engagement vor Ort in Kapstadt weiter auszubauen."

Diese Partnerschaft zwischen UBUNɅTION und WLFA ist ein Beispiel dafür, wie Mitgefühl, Freundlichkeit und Gemeinschaftsgeist auf die Blockchain-Technologie treffen, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Sie bietet Einzelpersonen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, einen Beitrag zu einer besseren Zukunft für die Jugend Südafrikas

Um mehr über die We Love Football Academy (WLFA) zu erfahren und zu erfahren, wie Sie die Sammlung erwerben können, besuchen Sie www.ubunation.com/wlfa-de/. Hier können Sie die Unterstützer der Kampagne kennenlernen, die spannenden Belohnungen erkunden und sich sogar bewerben, um selbst eine unterstützende Stimme zu werden und diese noble Sache zu fördern. Helfen Sie uns, mit der Magie digitaler Sammelstücke und dem grenzenlosen Potenzial des Mitgefühls Gutes zu tun.