Wiener Startup simbly sichert sich Ticket zu "2 Minuten 2 Millionen"

Die Veranstaltung gliederte sich in mehrere Gruppenphasen, in denen die Startups ihre Pitches in kleinem Rahmen präsentierten. Die jeweiligen Sieger der Gruppen bekamen eine Chance ihre Business-Ideen auf einer größeren Bühne vor dem gesamten Messepublikum vorzustellen. Simbly erreichte als eines der drei Finalisten- Teams diese Chance. Positiv hervorgehoben wurde von der Jury die weit fortgeschrittene Entwicklungsphase von simblys Produkt sowie die zahlreichen bereits realisierten Verkäufe. Dies zeigt den möglichen Investoren aus der Show, dass das vorgestellte Konzept nicht nur in der Theorie funktioniert, sondern bereits praktische Erfolge am Markt verzeichnen konnte.

simblys Angebot, die Erstellung von Businessplänen und Finanzprognosen zu vereinfachen, traf auf offene Ohren. Die positive Rückmeldung auf der Messe salz21 und der Gewinn der Wildcard für die Teilnahme an "2 Minuten 2 Millionen" zeigen, dass das Team mit dem Produkt im aktuellen Entwicklungszustand einen wertvollen Beitrag zu Gründungsszene im deutschsprachigen Raum leistet. Die bereits über 350 verkauften Businesspläne gepaart mit einer Expansionsstrategie in das europäische Ausland machen das Software-Startup so zu einem vielversprechenden Kandidaten für die kommende Staffel der Unternehmens-Show.

Die Messe salz21 bot vielen Jungunternehmern eine exzellente Plattform, um ihr Geschäftsmodell einem breiten und diversifizierten Publikum zu präsentieren. Die erfolgreiche Teilnahme und das positive Feedback für simbly sind ein deutliches Zeichen dafür, dass das Team auf dem richtigen Weg ist. Die bevorstehende Präsenz in der Show "2 Minuten 2 Millionen" bietet der Mannschaft rund um Gründer Dragan Komsic nun die Möglichkeit, ihr Konzept einem noch breiteren Publikum zu präsentieren und potenzielle Investoren für sich zu gewinnen.