Vom Job zur erfüllenden Aufgabe: Karriere-Coaching an der Wende

Immer häufiger stehen wir vor der Entscheidung, wie und wohin es beruflich und persönlich weitergehen soll: Senior Coach Birgitt Morrien berät seit 25 Jahren vor allem vielseitige Persönlichkeiten, die im Laufe ihres Lebens ihre unterschiedlichen beruflichen und persönlichen Begabungen mehr und mehr zu ihrer Aufgabe machen wollen. Die in Köln lebende US-Kommunikationswissenschaftlerin und Autorin zahlreicher Artikel und Bücher weiß, was diese Menschen bewegt und wovon sie träumen.

Mit der jüngsten Veröffentlichung umfasst Morriens Weblog Coaching-Blogger mittlerweile rund 60 ausführliche Erfahrungsberichte ehemaliger Klientinnen und Klienten. Darunter sind Autorinnen und Autoren von FAZ, ZEIT und SPIEGEL ebenso wie TV- und Radiomacher. Sie alle haben Morriens ganzheitliche Coaching-Methode DreamGuidance am eigenen Leib erfahren und darüber berichtet.

Die Medienschaffenden verließen sich nicht nur auf das Urteil einer wissenschaftlichen Studie, dass die Methode nachweislich wirkt. Vielmehr nutzten sie ihre eigenen Anliegen, um mit Hilfe der Methode der international tätigen Beraterin an eigenen beruflichen Wendepunkten neue Perspektiven zu entwickeln und neue Entscheidungssicherheit zu finden.

Neben den Coachingberichten über erfolgreich bewältigte Krisen mit Aufstiegsperspektive erfahren wir auch von überraschenden Wendungen: Ein Chefredakteur findet sich auf einer von Birgitt Morrien geführten Tagtraumreise als Waldarbeiter auf einer Waldlichtung wieder - eine Irritation für den Erfolgsverwöhnten, die er im weiteren Coaching ernsthaft prüft und sich schließlich tatsächlich auf ganz neues Terrain wagt. Auf seine ganz individuelle Art folgt er den Spuren einiger seiner Vorfahren, die einst als Waldarbeiter ihr Brot verdienten.

Jahre später ist der ehemalige Chefredakteur im eigenen Wald als seinem neuen Betätigungsfeld angekommen und fühlt sich dort zu Hause. Dies ist zweifellos die extremste Veränderung unter den gesammelten Coaching-Case-Studies und Stories. Die Mehrzahl der Coachees erfindet sich nach einer erfolgreichen Neuorientierung im Coaching zwar neu, aber in weitgehend vertrauten Handlungsfeldern. (Siehe Thoben tenHorst: Einfach sein. Vom Chefredakteur zum Förster)

Morrien arbeitet in ihren Coachings vor allem an der Haltung der Ratsuchenden, am Kern. Ihr ganzheitlicher Ansatz zielt vor allem darauf ab, selbstbehindernde Blockaden aufzulösen. Als DreamGuide will sie den Coachees den Blick öffnen für das, was immer schon da war, aber oft unbeachtet und ungenutzt, weil nicht gewürdigt und nicht als zu sich gehörig erkannt.

Da ist zum Beispiel die ostdeutsche Marketingmanagerin, die sich dank des Coachings traut, einen alten Traum wieder aufzugreifen und sich selbstständig zu machen. Sie kennt die Sorgen und Nöte ihrer Landsleute nach der Wende und entwickelt gemeinsam mit Morrien ein speziell auf diese Zielgruppe zugeschnittenes Coaching-Konzept. Damit kann sie sich nachhaltig am Markt etablieren. (Siehe Cornelia Stieler: Auch der Coach braucht mal einen Coach)

Entgegen dem Zeitgeist ermutigt Morrien auch mal zu ungewöhnlichen Kommunikationsstrategien. Einer Ex-Managerin mit Mobbing-Erfahrung empfiehlt sie, zum Selbstschutz zunächst auf jegliche digitale Präsenz in den sozialen Medien zu verzichten. Stattdessen rät ihr die PR-Expertin, sich auf ihre Intuition zu verlassen und ihrem tiefen Wunsch nach einem sanften Start zu folgen. Tatsächlich gelingt der Newcomerin ein erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit, frei vom Dogma des digitalen Marketings. Sie beschließt, ganz auf ihr großes persönliches Netzwerk zu vertrauen, das sie als Managerin aus ihren früheren beruflichen Tätigkeitsfeldern mitbringt. Mit durchschlagendem Erfolg! (Siehe Margaret Rosenbaum: Karriere ohne Schnappatmung)

Dieses Vorgehen zieht sich wie ein roter Faden durch alle Coaching-Berichte: DreamGuidance-Erfinderin Morrien setzt stets darauf, die Kernkompetenzen der Ratsuchenden freizulegen. Ihr Anliegen ist es, die Ratsuchenden darin zu unterstützen, dass sie es wagen, sich mit dieser Kernkompetenz ganz in den Dienst der im Coaching entdeckten Vision zu stellen.

„In einer Welt der Konkurrenz und der Kriege mit sich selbst Frieden zu schließen, kann gelingen, wenn wir im Einklang mit uns selbst leben, mit unseren tief in uns angelegten, oft unbewussten Lebensmotiven“, sagt Morrien. Die Entdeckungsreise dahin ist ein Abenteuer. Wenn der Prozess ins Stocken gerät, wenn der Kopf trotz allen guten Zuredens und selbst im geführten Tagtraum den Blick auf mögliche weitere Horizonte nicht freigeben will, dann greift Morrien auch schon mal zu Ausdrucksmitteln, die sich als ebenso wirksam wie in unseren Breiten eher ungewöhnlich erwiesen haben: Begleitet von einem Monochord erklingen dann mystisch anmutende Töne, die dafür sorgen, dass sich der Vorhang auf wundersame Weise doch noch hebt ...

„Es gibt immer eine Lösung“, sagt Morrien. In den vergangenen 25 Jahren ihrer Beratungstätigkeit sei noch niemand ohne eine Vision aus dem Coaching gegangen. Davon können in den nächsten Jahren vielleicht auch Prominente berichten, die Coaching mit DreamGuidance zur kreativen Bewältigung beruflicher Herausforderungen in Anspruch genommen haben. So dürfte Morriens Methode, die sie auch in Fortbildungen an Kolleg*innen weitergibt, spätestens dann im Beratungs-Mainstream angekommen sein.

