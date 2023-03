​Audi Sport ist Partner von Ducati in der MotoGP

Die neue MotoGP-Saison beginnt an diesem Wochenende mit dem Grand Prix von Portugal in Portimão. Insgesamt stehen 21 WM-Läufe auf dem Programm. Am 18. Juni gastiert die Weltmeisterschaft auf dem Sachsenring auch in Deutschland.

Parallel zum Werkseinsatz in der MotoGP stellt Ducati 2023 als alleiniger offizieller Motorradlieferant zudem erstmals die Fahrzeuge für die FIM MotoE-Weltmeisterschaft, die Elektroklasse der MotoGP.

Die Partnerschaft zwischen Audi Sport und Ducati begann mit einem Sieg: Francesco Bagnaia gewann am Samstag in Portimão das erste Sprintrennen in der Geschichte der MotoGP.