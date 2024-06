B&B HOTELS überzeugt auf ganzer Linie: Hotelgruppe erhält vier Auszeichnungen bei den German Brand Awards 2024

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen. Diese Anerkennung bestätigt unsere Strategie, mit nativen und plattform-gerechten Formaten eine Verbindung zur Gen Z herzustellen und diese dadurch zu binden. Dank der Zusammenarbeit mit Herr Anwalt, Liam Carpenter und Finnel konnten wir unsere Positionierung als Social Media Lovebrand stärken.”

Folgende Auszeichnungen erhält B&B HOTELS für herausragende Markenarbeit:

• »Special Mention« in der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation: Lighthouse Project of the Year

• »Winner« in der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation: Brand Communication – Movies, Commercials & Virals

• »Winner« in der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation: Brand Communication – Social Media

• »Special Mention« in der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation: Brand Communication – Influencer Marketing

Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher – und bringt nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner voran, sondern auch ihre jeweiligen Branchen.

B&B HOTELS Social-Media-Kampagne ist eine von 1.300 Einreichungen aus 19 Ländern und somit ein internationaler Erfolg.

VIDEOS DER KAMPAGNE

Darf man im Hotelzimmer essen?

Checking in to a hotel in Germany

Wenn das Millionärskind sich auf lock Budget Hotel gönnt

Herr Anwalt trifft auf die neuen Stammgäste

ÜBER B&B HOTELS

B&B HOTELS ist eine der bedeutendsten wirtschaftlichen Hotelgruppen in Europa. Die 1990 in Brest gegründete Gruppe verfügt über ein Netz von mehr als 770 Hotels in 17 Ländern in Europa, UK, Brasilien und USA. B&B HOTELS ist im Bereich Value-for-Money positioniert und hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden Komfort und Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Corporate Social Responsibility ist ein wichtiges Thema für die Hotelgruppe. Um den Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden und die Glaubwürdigkeit und Transparenz der Maßnahmen zu gewährleisten, die eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft und die Umwelt haben, wurde B&B HOTELS von der unabhängigen Organisation SOCOTEC im Bereich Nachhaltigkeit zertifiziert. Die B&B Hotels Germany GmbH ist ein Tochterunternehmen der internationalen Hotelgruppe B&B HOTELS. Die finanzstarke Gruppe – Mehrheitseigner ist das Private Equity Unternehmen Goldman Sachs – plant bis 2030 400 Hotels in Deutschland sowie Österreich und 3.000 Hotels weltweit. In Deutschland ist B&B HOTELS seit 1998 auf dem Markt präsent und mit derzeit über 180 Hotels in über 100 Städten vertreten.