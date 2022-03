CURE Intelligence unterzeichnet Kooperation zur Erbringung pro-fessioneller Dienstleistungen im Bereich Consumer Insight für Talkwalker Kunden in der DACH-Region

Anerkannt von Forrester als Leader in Consumer Intelligence und Social Listening, kombiniert die Talkwalker-Plattform eine Vielzahl von internen und externen Datenquellen mit KI für die umfassendste Sicht auf die Verbraucher. Talkwalker Activate hilft Unternehmen, den ROI ihrer Plattform zu erhöhen, indem es hochwertige Dienstleistungen anbietet, darunter Training, Onboarding, Managed Services sowie soziale und kulturelle Einblicke.

CURE Intelligence nutzt die Talkwalker-Plattform schon seit acht Jahren und hat die Entwicklung durch kontinuierliches Feedback basierend auf intensivster Anwendung mitgeprägt. Für seine Kunden übernimmt CURE Intelligence die vollständige Steuerung der Plattform: Vom Setup über Daten-Integration und -Aufbereitung bis hin zur Analyse und Visualisierung in Dashboards und maßgeschneiderten Reports mit klaren und wertschaffenden Handlungsempfehlungen.

„Talkwalker ist die global führende Consumer Intelligence Plattform. Mit der Kooperation mit CURE Intelligence bringen wir nun beste Technologie und beste Beratungs- und Service-Qualität für unsere Kunden zusammen. Viele unserer Kunden suchen eine zentrale One-Stop Anlaufstelle für ihren Bedarf an Informationen und Erkenntnissen. CURE Intelligence sticht hier klar hervor, weshalb wir sie als bevorzugten Partner für die DACH-Region ausgewählt haben“, kommentiert Elric Frouté, Vice President Professional Services bei Talkwalker.

„Wir freuen uns sehr auf die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Talkwalker. Durch unsere Erfahrung und Expertise in der Anwendung der Talkwalker-Plattform schaffen wir für unsere Kunden seit Jahren messbare Mehrwerte und konkreten Nutzen. Von nun an profitieren auch Talkwalker-Kunden von unserem Know-how, was die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung nachhaltig erhöhen wird“, ergänzt Marco Feiten, Managing Director CURE Intelligence.

Über CURE Intelligence

CURE Intelligence ist ein im Jahr 2009 gegründetes Unternehmen im Bereich Medienbeobachtung und -analyse, Data Intelligence und Social Media Kommunikation und Marketing. CURE Intelligence verhilft seinen Kunden durch die wirksame Verbindung von Analytics und Marketing zu besseren Entscheidungen und besserer interner sowie externer Kommunikation. CURE Intelligence ist eine Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Grevenmacher, Luxemburg, und einer Tochtergesellschaft in Köln, Deutschland. CURE Intelligence arbeitet mit international renommierten Kunden aus Deutschland, Luxemburg, Brasilien, Kanada und den USA zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.cure-intelligence.com

Über Talkwalker

Talkwalker ist die Nr. 1 Consumer Intelligence Acceleration Plattform für Marken, um den Geschäftserfolg zu steigern. Die von Forrester als führend im Bereich Consumer Intelligence und Social Listening anerkannte Plattform kombiniert eine Vielzahl interner und externer Datenquellen mit KI, die von der Blue Silk™-Technologie angetrieben wird, um einen umfassenden Blick auf die Verbraucher zu erhalten. Das professionelle Serviceteam von Talkwalker Activate kann den Bedarf von Marken an Insights ergänzen, beschleunigen oder vollständig bedienen, um ihren ROI aus der Talkwalker-Plattform zu steigern. Mit Niederlassungen rund um den Globus unterstützt Talkwalker über 2.500 Marken bei der Gewinnmaximierung durch umsetz-bare Consumer Intelligence.

Um mehr über Talkwalker zu erfahren, besuchen Sie bitte www.talkwalker.com.