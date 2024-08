Effektive, hybride Lösung: Einführung eines innovativen Voicebots in Zusammenarbeit mit der Telekom

Künstliche Intelligenz braucht einen klaren Rahmen. Bei der Einführung der neuen Technologie legt global office Wert auf ethische Standards, Sicherheit und Compliance-Konformität. Die KI-Lösung ist „made in Germany“ und zeichnet sich durch einen hohen Innovationsgrad bei gleichzeitig DSGVO-konformen Strukturen aus.

Die Deutsche Telekom hat KI-Leitlinien für digitale Verantwortung entwickelt, die auch dieses gemeinsame Projekt absichern. Sie gewährleisten, dass die eingesetzten Technologien verantwortungsvoll und sicher genutzt werden. Durch die Symbiose menschlicher und maschineller Intelligenz werden die Stärken der KI, wie Datentransfer, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Analyseressourcen, optimal mit menschlicher Intuition, Kreativität und Empathie verbunden.

Pilotphase und Schulung für eine erfolgreiche Implementierung

Um den Übergang zur hybriden Kommunikation zu erleichtern, führt global office ab September einen Erfahrungsaustausch und erste Schulungen in der Systemzentrale durch. Dieses Angebot unterstützt die rund 50 Standorte während der Pilotphase in Beratung und Vertrieb. Ziel ist es, Synergien aus wertvollen Erfahrungen zu ziehen, die Voicebot-Technologie für ihren spezifischen Einsatz bei global office zu optimieren und ihre professionelle Kommunikation in Richtung Kunde zu fördern.

Menschliche Intelligenz bleibt im Fokus

Trotz der zunehmenden Integration von KI-Lösungen bleibt global office der Überzeugung treu, dass die menschliche Intelligenz weiterhin eine zentrale Rolle in der Kundenkommunikation spielen muss. Der Voicebot ist nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung gedacht, um die Arbeit der „Telefonengel“ zu unterstützen. Ihre wertvolle Arbeit wird durch KI-Einsatz deutlich anspruchsvoller und vielseitiger. Kunden, die auch bei Routine-Auskünften in natürlicher Sprache mit echten Menschen sprechen möchten, können diese Leistung weiterhin in vollem Umfang nutzen.

Vorstellung auf der DIGITAL X am 18. Und 19. September in Köln

„Wir freuen uns, die ersten Schritte in der Konzeption unseres innovativen Voicebots auf der DIGITAL X präsentieren zu dürfen“, sagt Maria Linz-Bender. „Unter dem Motto 'KI (er) LEBEN' zeigt unsere Masterclass, wie ausgereifte KI-Technologie, gemeinsam mit der Telekom entwickelt, den Kundenservice revolutioniert – innovativ, professionell und made in Germany.“

Zukunftsweisende Kommunikation für eine digitale Welt

Die ersten Schritte von global office in die KI-Welt ermöglichen es, Kunden zukünftig mit fundiertem Wissen und Begeisterung für diese Technologie zu unterstützen. „Mit dieser wegweisenden neuen Lösung freuen wir uns darauf, gemeinsam die Zukunft der Telefonannahme zu gestalten und unsere Kunden für funktionierende, praxistaugliche, ethisch vertretbare und effiziente KI zu begeistern.“, so Erik Krömer. „Für uns ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Wir glauben, dass wir den rund 1.500 Kunden aus allen Branchen, für die wir teilweise schon seit unserer Gründung vor 16 Jahren telefonieren, entscheidende Vorteile bieten können. Die Zukunft von global office wird daher spannend.“