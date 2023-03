Die audity GmbH präsentiert ihre neueste modulare Plattform für ihre Audio Branding Kunden: audio-branding.studio

Die auf Audio-Branding spezialisierte Agentur Audity GmbH entwickelt bereits seit dem Jahr 2010 revolutionäre cloudbasierte Audio-Branding-Tools für die Verwaltung, Implementierung und Handhabung einer akustischen Markenidentität und hat seitdem eine wegweisende Position im Bereich »Audio Branding Tools« inne. Diese browserbasierten Music-Software-Lösungen ermöglichen eine konsequente Integration des Brand-Sounds in allen relevanten Kommunikationskanälen und sparen wertvolle Zeit bei der Implementierung. Alle Tools sind individuell anpassbar und können nahtlos in gängige Social-Media-Plattformen, Brand Hubs, Brand Management Plattformen und Digital-Asset-Management-Systeme integriert werden oder als plattformunabhängige Standalone-Lösungen eingesetzt werden. Dank dieser digitalen Werkzeuge können Unternehmen den Brand-Sound einfach und effizient in ihren Anwendungsbereichen implementieren. Das Tool-Portfolio reicht von Sound-Suchmaschinen für Markenwerte, über einfachen Lösungen zur Musikbearbeitung im Browser bis hin zu Echzeit-Sound-Generatoren.

Die Auftraggebenden der Audity GmBH haben damit die Möglichkeit, den Brand-Sound selbstständig zu individualisieren, für Videoanwendungen anzupassen oder professionell für Social Media aufzubereiten.

Über 20 Kunden, darunter die Allgäu GmbH, BayWa r.e., GROHE, Festool, Tirol Werbung, Swiss International Air Lines oder Vontobel und haben bereits individuelle Audio Branding Tools von der audity GmbH erhalten und bewiesen, dass die audity GmbH versteht, was die Kunden im Praxisalltag bewegt und welche Lösungen für die Anwendenden notwendig und sinnvoll sind.

Der neuste Clou der Audio-branding-Experten vom Bodensee ist nun eine Cloudbasierte Plattform — das „audio-branding.studio“. Dort befinden sich sämtliche, auf den Kunden zugeschnittenen Tool-Module. Einfach zugänglich und leicht nutzbar in einer Suite.

Durch die Verwendung von audio-branding.studio können Unternehmen den Brand Sound einfach und effizient in ihren Anwendungsbereichen implementieren. audio-branding.studio ist ideal für Contentmarketing-Aktivitäten wie Audio Ads, Display & Video 360 etc. und kann auf den gängigsten Social-Media-Plattformen integriert werden.

„Wir von audity sind sehr stolz darauf, den Umgang von Audio Branding Elemente revolutioniert zu haben. Vor allem für die Anwendenden ist es durch die Tools sehr einfach geworden selbst kreativ mit dem Brand Sound umzugehen, ohne jedes Mal eine Agentur zu beauftragen. Das nimmt viel Reibung aus dem Prozess und bringt Freude und Leichtigkeit die Umsetzung!“, sagt Rainer Hirt, Geschäftsführer der Audity GmbH. "Unsere einzigartige Plattform ist das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung in der Web-Audio-Technologie und unseres tiefen Verständnisses dafür, was Kunden wirklich brauchen in ihrem Umsetzungsalltag."

Die Audity GmbH hat nun mit audio-branding.studio eine neue Ära im Audio Branding eingeleitet und verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihren Brand Sound in der Kommunikation einsetzen werden. Aktuell werden bereits an weiteren Modulen gearbeitet, welche die Einbindung der akustischen Markenidentität in allen wichtigen Kanälen auf spielerische und leicht-verständliche Art ermöglicht. Ob bzw. wie hierbei auch AI-basiste Lösungen eine Rolle spielen werden, wird davon abhängen, in wie weit diese Technologien einen wirklichen Mehrwert für die Anwendenden bietet — da ist sich die Audity GmbH sicher.

Aktuell besteht die Möglichkeit, sich auf der Plattform zu registrieren. Bei Interesse an einem Login, kann man sich aktuell unter @email melden.