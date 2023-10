Digitalisierung trifft LinkedIn in Bochum: LeadIn Sales GmbH als Highlight des DFC 2023!

Die LeadIn Sales GmbH, ein renommiertes Unternehmen aus Bochum, gibt mit Freude bekannt, dass sie am Digital Future Congress (DFC) 2023 in Bochum teilnehmen wird. Als lokales Unternehmen wird LeadIn Sales mit einem eigenen Stand, einem Vortrag und einem Workshop zum Thema "LinkedIn im B2B" vertreten sein.

Der Digital Future Congress, der als eine der führenden Veranstaltungen für Digitalisierung in der Geschäftswelt gilt, bietet eine ideale Plattform für Unternehmen, sich über die neuesten Trends und Technologien zu informieren. Die LeadIn Sales GmbH, bekannt für ihre Expertise im Bereich LinkedIn im B2B, wird ihre Erfahrungen und Kenntnisse mit den Besuchern teilen.

Steffen Wetzel, Bochumer Inhaber und LinkedIn Experte der LeadIn Sales GmbH, äußerte sich begeistert über die bevorstehende Veranstaltung: „Wir freuen uns riesig auf den Digital Future Congress bei unserem Heimspiel in Bochum und freuen uns über jeden Besucher. Es ist insgesamt unsere vierte Teilnahme am DFC und wir sind sicher, dass es auch diesmal wieder ein super Event mit tollen Ausstellern und Besuchern wird. Wer in seinem Unternehmen die Digitalisierung als Thema hat, sollte dort nicht fehlen!“

Für alle, die den Kongress besuchen möchten, bietet die LeadIn Sales GmbH eine besondere Gelegenheit: Interessenten können sich für Freitickets unter @email melden.

Die LeadIn Sales GmbH lädt alle Interessierten herzlich ein, ihren Stand zu besuchen, am Vortrag und Workshop teilzunehmen und sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich LinkedIn im B2B zu informieren.