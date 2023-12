Einheitliche Außendarstellung für Stadtverwaltung und beteiligte Gesellschaften in Menden

Vielseitig und zahlreich wird das neue Markenzeichen von Menden bereits nicht nur durch die städtischen Institutionen, sondern inzwischen auch durch immer mehr Vereine und sogar Parteien verwendet. Zuletzt wurde es auf dem Mendener Winter vom StadtMarketing mit Hilfe einer Lichtshow und Projektionen auf Gebäuden in Szene gesetzt. Dieses Zeichen soll für Menden stehen und darf von jedem in der Verbindung mit dem Standort Menden genutzt werden.

„Als Stadtverwaltung sind wir natürlich ein Teil dieses strategischen Markenprozess und unterstützen diesen vollumfänglich“ bestätigt Bürgermeister Roland Schröder. „Daher ist es nur konsequent, nun auch die Logos und die Außendarstellung der Stadtverwaltung entsprechend anzupassen“, so Schröder weiter. Der Prozess ist in der Stadtverwaltung recht komplex und bereits im Hintergrund gestartet. Neben der Stadtverwaltung werden auch die beteiligten Gesellschaften wie die Wirtschaftsförderung, die mendigital und das StadtMarketing diesen Weg gehen. Die komplette Umstellung wird peu à peu erfolgen. Das bedeutet, dass ab Januar immer mehr Material mit dem neuen Logo und in dem dazugehörigen Layout produziert wird, angefangen vom Briefbogen über Visitenkarten, Flyer, Plakate und Schilder. „Für ein stringentes und unverwechselbares Erscheinungsbild in allen Medien– jedoch mit unterschiedlichen Logofarben – ist dieser Schritt der gesamten Umstellung absolut logisch und notwendig“, äußert sich Melanie Kersting Geschäftsführerin vom StadtMarketing Menden überzeugt.