GTC TeleCommunication: 35 Jahre Kommunikationslösungen für Unternehmen

Einer der führenden E-Kommunikationsdienstleister in Deutschland, die GTC TeleCommunication GmbH (www.gtc.de), feiert 35-jähriges

Firmenjubiläum (https://gtc.de/2022-jubilaeum.html).

1987 gegründet, richtete GTC die erste Ost-West-Verbindung per Mail-Box-Service ein, schaffte den Übergang von Telex zu Fax und machte u.a. den Weg frei für neue Unternehmenskommunikationskanäle und Informationsübermittlung per E-Mail, SMS, Internet-Fax, aber auch für Telefon- und Web-Konferenzen.

Die Produkte haben sich über die Jahre geändert – aber der Fokus ist der gleiche: einfache und intuitive Handhabung sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen bei den GTC-Produkten im Vordergrund. Alle GTC-Anwendungen sind Made in Germany, absolut DSGVO-konform und entsprechen den hohen deutschen Qualitätsansprüchen. Die Hochsicherheitsserver von GTC stehen dabei alle in Stuttgart. Dank ausgeklügelter Versandsysteme erreicht GTC sehr hohe Zustellquoten beim elektronischen Versand – ein Grund, warum sich viele Unternehmen für die E-Mailing-Lösung der Stuttgarter entscheiden.

Aufgrund fehlender Nachwuchskräfte entschloss sich GTC schon in den 1990er Jahren, im eigenen Betrieb auszubilden. Viele ehemalige Auszubildende bereichern noch heute das Team als fester Bestandteil des Unternehmens. Heute bietet GTC gleich fünf IHK-Ausbildungsberufe und hat insgesamt schon über 50 Auszubildende erfolgreich für die Arbeitswelt vorbereitet, teilweise mit Auszeichnung.

Anja Gutacker und Volker Biedinger, Geschäftsführung GTC:

"35 Jahre – das ist für ein Unternehmen in unserer Branche schon außergewöhnlich. Aber mit unserem Team, das wir ja zum großen Teil auch selbst ausgebildet haben, bringen wir immer wieder Neuentwicklungen an den Markt. Und sind direkt am Puls des Kunden. Der Standort Deutschland erweist sich dabei gerade in diesen Zeiten als Wettbewerbsvorteil: denn wir können mit unserem Team schnell reagieren und die hohen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit rundum erfüllen.“