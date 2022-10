J!Otto Award für die Website Naturland.de

Die Juroren hoben in ihrer Begründung insbesondere die angenehme Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der Website hervor, die bioculture trotz vielfältiger Inhalte und diverser Themenbereiche realisieren konnte.

Der J!Otto Award wurde aktuell zum siebten Mal vergeben. Um die Auszeichnung der Joomla-Community (Deutschland, Österreich und Schweiz) können sich kreativ gestaltete und technisch versiert umgesetzte Joomla-Webseiten von Agenturen, aber auch von Designern oder Programmierern, bewerben. Für die 2022-Trophäe wurden 50 Einreichungen aus vier Ländern gezählt. Bewertet wird in den drei Kategorien kleine, mittlere und große Website. Beurteilt werden dabei jeweils das eigenständige Design, die Usability, Navigation, Sicherheit und Barrierefreiheit. Die Joomla-Community-Juroren würdigten insbesondere, dass es bioculture trotz der Diversität der Naturland-Branchen gelungen sei, je Bereich ein eigenständiges Corporate Design zu etablieren, das sich gleichwohl harmonisch in den Gesamtkontext fügt. Die Sorgfalt im Detail bleibt auch in der mobilen Darstellung überragend. Der Naturland-Auftritt ist in fünf Sprachen verfügbar.

Naturland ist der derzeit größte internationale Verband für den ökologischen Landbau. Er umfasst Produzenten aus der Landwirtschaft, aus der Fischerei und aus der Waldwirtschaft und arbeitet gleichzeitig mit den beteiligten Partnern in der Verarbeitung, im Handel und in der Gastronomie zusammen. Zielvorgabe aller Aktivitäten ist die Etablierung einer ökologischen Handlungsmaxime, die als Norm, nicht als mögliche Alternative betrachtet wird.

bioculture engagiert sich als Full-Service-Agentur vor allem für mittelständische Unternehmen, denen Nachhaltigkeit und umweltbewusstes Handeln ein vorrangiges Anliegen sind. Erfolgreiches Green Marketing betreibt bioculture unter anderem für Bio-Lebensmittel und Erneuerbare Energien, für Elektromobilität und Healthcare, aber auch für Stiftungen und Verbände oder Cleantech.

bioculture ist überzeugt davon, dass das Content Management System Joomla aufgrund der umfangreichen Funktionalität, der Flexibilität und vor allem der Mehrsprachigkeit die beste Wahl für komplexe und internationale Projekte wie die Website von Naturland ist. Joomla gehört zu den drei bekanntesten und meist verwendeten Open-Source-Content-Management-Systemen weltweit und wurde bereits über 100 Millionen Mal heruntergeladen. Der Marktanteil in Deutschland liegt aktuell bei 11%. Das CMS hat den englischen Packt Publishing Open Source Content Management System Award mehrfach in der Kategorie "Best PHP Open Source Content Management System" gewonnen. Der Name "Joomla" kommt aus der Swahili-Sprache und bedeutet so viel wie „das Ganze“ oder auch „als Ganzes“ was das Zusammenspiel der weltweiten Entwickler-Gemeinschaft (Joomla-Community) verdeutlichen soll.