Neuer Ort für unabhängigen Fotojournalismus und gegen Desinformation: laif foundation eröffnet Büro im Publix Berlin

Ein Medienhaus für eine neue Zeit. Mit ihrem Fokus auf Fotojournalismus und Medienkompetenz entwickelt die laif foundation dort innovative Projekte zur Stärkung einer informierten Gesellschaft.

Gegen Desinformation und Fake News

Wir leben in einer Welt zunehmender Desinformation, in der Fakt und Fake immer mehr verschwimmen. Menschen können den Wahrheitsgehalt von Bildern in den Medien kaum noch beurteilen. “Deshalb arbeiten wir zum Beispiel an einem Siegel für die Authentizität von Fotos”, erläutert Ulf Schmidt-Funke, Geschäftsführer der laif foundation. “Denn wenn wir unseren Augen nicht mehr trauen können, brauchen wir zuverlässige und unabhängige Institutionen für die Glaubwürdigkeit von Bildern und Texten", so Schmidt-Funke weiter.

Fotojournalismus und Medienkompetenz für eine informierte Gesellschaft

Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen widmet sich die laif foundation in ihren Projekten vor allem drei Themengebieten: Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Klimawandel und Nachhaltigkeit, Chancengleichheit und Diversität. Ein weiterer Schwerpunkt ist die praxisnahe Medienkompetenz-Schulung bei Jugendlichen. Über das Medium Fotografie wecken erfahrene Fotojournalist:innen Interesse an kritischer Medienreflexion und Nachrichtenbewertung.

Die laif Gruppe, eine besondere Agentur-Familie.

Die Fotoagentur laif steht seit 1981 weltweit für exzellenten Fotojournalismus mit Haltung und Verantwortung. Ihre Schwester, die gemeinnützige laif foundation gGmbH wurde 2023 gegründet. Ihre Aufgabe ist es, Fotojournalismus und Medienkompetenz für eine informierte Gesellschaft und eine starke Demokratie zu fördern. Das Dach beider Firmen bildet die laif Genossenschaft, der aktuell 370 Fotograf:innen und Menschen aus unterschiedlichen Gruppierungen der Zivilgesellschaft angehören. Standorte der laif Gruppe sind Berlin, Hamburg und Köln.