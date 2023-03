Produktlaunch neuer HOLOCO [L PRO] – das holographische 3D Multitalent!

Der neue HOLOCO [L PRO] ist mit einer Hologramm-Größe von 32 Zoll und einer 4K Auflösung „unterwegs“. Die kompakte Größe bietet diverse Einsatzmöglichkeiten und „unterwegs“ spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Der HOLOCO [L PRO] kann dank seines Plug and Play beispielsweise als Personen-Hologramm bei Präsentationen vor Ort beim Kunden eingesetzt werden. Ebenso beeindruckend und einfach können 3D Erklärungsvideos, die plastisch und frei im Raum schwebend gezeigt werden! Einfach Laptop anschließen und beeindruckend anders präsentieren!

Laut Martin Rupp, dem Geschäftsführer der mehrfach ausgezeichneten Firma, können sich auch Personen mit klassischer Videokonferenz-Software live und in Echtzeit „Vortragende“ als Hologramm an den Konferenztisch „beamen“. Gerade bei wichtigen Meetings können sich so Führungskräfte nun außerhalb der üblichen flachen Videoteilnehmerscreens hoch innovativ präsentieren.

Auch digitale Kunst (-objekte) werden in Zukunft einen neuen Stellenwert erfahren. Hier sieht der Hersteller holographischen Displaylösungen mit einem Digital Signage fähigen Hologramm neue Möglichkeiten für Galerien und Museen digitale Kunst dreidimensional erlebbar zu machen.

Last but not least kann die neue Lösung - wie bei allen HOLOCO-Versionen - auch echte Produkte zum Leben erwecken und eindrucksvoll und verständlich z.B. Funktionsweisen erklären.

Den HOLOCO [L PRO] gibt es in allen Wunschfarben, einzeln oder mit Sockel, mit bis zu 6 Tastern und natürlich auch mit rollbaren Transportcases. Die erste Auflage ist ab dem 16.03.2023 verfügbar.

Beispielvideos zeigt die HOLOCO GmbH über Vimeo: https://vimeo.com/807824722 oder alternativ bei Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=37vrACZJlvU&t=18s