SÜDWEST und Loyamo bauen Zusammenarbeit im digitalen Marketing weiter aus

Neben der strategischen Beratung unterstützt Loyamo SÜDWEST Lacke + Farben bei der Suchmaschinenoptimierung sowie der Planung, Steuerung und Optimierung von Paid-Advertising-Kampagnen. Zum Leistungsumfang gehören unter anderem SEA, Display Marketing und Tracking. Zuletzt kamen Social Media Advertising auf Meta sowie die Erstellung entsprechender Werbemittel hinzu. Durch die Verknüpfung der einzelnen Kanäle sollen relevante Zielgruppen an unterschiedlichen digitalen Kontaktpunkten angesprochen und die Maßnahmen kontinuierlich auf Basis ihrer Performance weiterentwickelt werden.

„Für uns geht es nicht darum, auf möglichst vielen Kanälen präsent zu sein. Entscheidend ist, dass wir Maler und Handel mit relevanten Inhalten im richtigen Moment erreichen – und dass wir die Wirkung unserer Maßnahmen messbar weiterentwickeln“, sagt Candy Szengel, Bereichsleiter Marketing bei SÜDWEST Lacke + Farben.

Diesen Ansatz sieht auch Loyamo als wesentlichen Bestandteil der Partnerschaft. „Die Zusammenarbeit mit SÜDWEST Lacke + Farben zeigt für uns, was eine gute Partnerschaft im Online Marketing ausmacht: Wir setzen nicht nur einzelne Maßnahmen um, sondern gestalten die strategische Ausrichtung fortlaufend mit.“, sagt Phillip Traa, Digital Consultant bei Loyamo. „Mit der Erweiterung um zusätzliche Kanäle und Leistungen können wir die Marketingaktivitäten stärker kanalübergreifend steuern und neue Potenziale gezielt erschließen.“