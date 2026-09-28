Was Anfang 2025 mit der strategischen und operativen Unterstützung in den Bereichen SEO, SEA und Display Marketing begann, hat sich seither zu einem breiter aufgestellten Mandat entwickelt. Loyamo begleitet SÜDWEST Lacke + Farben dabei als strategischer Sparringspartner und verantwortet zugleich die operative Umsetzung ausgewählter Maßnahmen. Im Fokus steht dabei eine kanalübergreifende Online-Marketing-Strategie, die darauf ausgerichtet ist, die Marke bei relevanten B2B-Zielgruppen gezielt zu positionieren und ihre digitale Präsenz weiter zu stärken.
SÜDWEST und Loyamo bauen Zusammenarbeit im digitalen Marketing weiter aus
Seit Anfang 2025 unterstützt die Münchner Online-Marketing-Agentur Loyamo den Farben- und Lackhersteller SÜDWEST Lacke + Farben dabei, seine digitale Sichtbarkeit bei relevanten Zielgruppen wie Fachhändlern und Malerbetrieben gezielt auszubauen. Inzwischen wurde die Zusammenarbeit sukzessive um zusätzliche Kanäle und Leistungen erweitert.
SÜDWEST Lacke + Farben und Loyamo bauen ihre Zusammenarbeit im digitalen Marketing weiter aus.
© Loyamo GmbH
Von SEO und SEA bis Social Media: Leistungsumfang wächst
Neben der strategischen Beratung unterstützt Loyamo SÜDWEST Lacke + Farben bei der Suchmaschinenoptimierung sowie der Planung, Steuerung und Optimierung von Paid-Advertising-Kampagnen. Zum Leistungsumfang gehören unter anderem SEA, Display Marketing und Tracking. Zuletzt kamen Social Media Advertising auf Meta sowie die Erstellung entsprechender Werbemittel hinzu. Durch die Verknüpfung der einzelnen Kanäle sollen relevante Zielgruppen an unterschiedlichen digitalen Kontaktpunkten angesprochen und die Maßnahmen kontinuierlich auf Basis ihrer Performance weiterentwickelt werden.
„Für uns geht es nicht darum, auf möglichst vielen Kanälen präsent zu sein. Entscheidend ist, dass wir Maler und Handel mit relevanten Inhalten im richtigen Moment erreichen – und dass wir die Wirkung unserer Maßnahmen messbar weiterentwickeln“, sagt Candy Szengel, Bereichsleiter Marketing bei SÜDWEST Lacke + Farben.
Diesen Ansatz sieht auch Loyamo als wesentlichen Bestandteil der Partnerschaft. „Die Zusammenarbeit mit SÜDWEST Lacke + Farben zeigt für uns, was eine gute Partnerschaft im Online Marketing ausmacht: Wir setzen nicht nur einzelne Maßnahmen um, sondern gestalten die strategische Ausrichtung fortlaufend mit.“, sagt Phillip Traa, Digital Consultant bei Loyamo. „Mit der Erweiterung um zusätzliche Kanäle und Leistungen können wir die Marketingaktivitäten stärker kanalübergreifend steuern und neue Potenziale gezielt erschließen.“
Bestehendes Vertrauen als Grundlage der Zusammenarbeit
Die Entscheidung von SÜDWEST Lacke + Farben für Loyamo knüpfte an positive Erfahrungen aus einer früheren Zusammenarbeit an. Das bereits bestehende Vertrauen in die strategische Beratung und operative Umsetzung gab den Ausschlag dafür, erneut mit der Agentur zusammenzuarbeiten und den Leistungsumfang schrittweise auszubauen.
SÜDWEST Lacke + Farben entwickelt und produziert hochwertige Farben, Lacke und Beschichtungssysteme für professionelle Anwender und den Fachhandel. Das Unternehmen richtet sein Angebot insbesondere an das Malerhandwerk sowie Fach- und Großhändler und steht für professionelle Lösungen rund um Farbe und Beschichtung.
Loyamo ist eine inhabergeführte Online-Marketing-Agentur mit Sitz in München. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem SEO, SEA, Social Media Marketing, Affiliate Marketing, Data & Analytics, Marketing Technology, Website-Optimierung und Conversion-Optimierung. Die Agentur unterstützt Unternehmen bei der strategischen Planung, Umsetzung und Weiterentwicklung digitaler Marketingmaßnahmen.
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