Black Friday:  Marketingkampagnen in einer Stunde erstellen.

[Filderstadt] – Black Friday – Fluch und Segen? Für viele ist es die Zeit, in der am meisten Umsatz gemacht wird. Andere lehnen die Rabattschlacht als oberflächlich und wenig nachhaltig ab. Genau hier setzt Sabine Satzmacher an: Anstelle traditioneller, konsumorientierter Angebote präsentiert sie für ihre Kunden ein Vorlagenpaket, das sich auf nachhaltiges und sinnvolles Marketing konzentriert.

Diese Vorlagen sollen Unternehmerinnen dabei unterstützen, den Black Friday für ihren Umsatz zu nutzen – jedoch ohne „Druck und Schmierseife“, wie Sabine Satzmacher es formuliert. Denn im Paket ist auch eine Einladung, den „Green Friday“ zu feiern - einen Tag, an dem Unternehmen ihr Wachstum auf sinnvolle Weise steigern können.

Folgende Vorlagen sind im Paket enthalten

6 E-Mail-Vorlagen

30 Headline-Ideen

Skript für ein Video

Social-Media-Postings für Instagram, Facebook, LinkedIn und Twitter/X

Vorlage für eine Pressemitteilung

E-Mail-Vorlage/Anschreiben für „Green-Friday“

Bonus: 30 Umsatzideen für Black Friday für Coaches, TrainerInnen, DienstleisterInnen und OnlineshopbesiterInnen.

Was bringt das Paket für Unternehmen?

🌱Nachhaltiges Wachstum: UnternehmerInnen nutzen den Black Friday auf ihre Art und verkaufen mit ihrem persönlichen Stil. Alle Vorlagen sind anpassbar an das jeweilige Business.

📈Effektive Kommunikation: Mit den Vorlagen können UnternehmerInnen zielgerichteter und auf den Punkt ihr Angebot kommunizieren – vor allem, wenn sie sich bislang schwertun, schnell gute Verkaufstexte zu verfassen.

„Die Black-Friday-Vorlagen ermöglichen es UnternehmerInnen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt - den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens,“ sagt Sabine Satzmacher. Mit den Vorlagen sei es möglich, schnell gute Verkaufstexte zu erstellen, die auf nachhaltige und positive Weise Umsatz machen.

Die Vorlagen sind ab sofort verfügbar.

Alle Infos und der Zugriff auf die Vorlagen sind hier zu finden: www.sabinesatzmacher.de/blackfriday..sabinesatzmacher.de/black-friday-v…