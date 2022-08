Vereine des Bayerischen Fußball-Verbands bekommen Unterstützung im digitalen Marketing

Die Idee zum Communication Cockpit (COCO) stammt von der Würzburger Agentur The Digital Architects GmbH. Auf Basis jahrelanger Erfahrungen in der Beratung von Kunden hat das Team ein innovatives Marketing System gebaut, mit dem Vereine ihre digitalen Auftritte zentral steuern können. COCO vereinfacht die digitale Kommunikation, indem es ermöglicht, Inhalte zentral hochzuladen und sie, vollautomatisch angepasst, mit wenigen Klicks in den relevanten Kanälen zu veröffentlichen. “Damit unterstützen wir Vereine dabei, zielgerichteter, effizienter und regelmäßiger zu kommunizieren. Mit uns haben die Vereine ein Team an ihrer Seite, das sie tatkräftig unterstützt”, sagt Yannic Tremmel, Geschäftsführer von The Digital Architects und Initiator von COCO.

Funktionen, die Vereinen in COCO zur Verfügung stehen:

Website-Baukasten inklusive Formularen, Blog uvm. Auf Wunsch übernimmt das Team von COCO den Aufbau der neuen Vereins-Website. BFV-Mitglieder profitieren hierbei von 50 % Rabatt auf die Umsetzungskosten.

Landing Pages für Kampagnen.

Veröffentlichung von Inhalten auf diversen Social Media Kanälen – mit wenigen Klicks.

Aufbau und Versand von Newslettern.

Schalten von Anzeigen auf Facebook, Instagram und Google.

Aufbau von Inhalten für digitale Bildschirme (beispielsweise für das Vereinsheim).

und viele mehr.

Der Würzburger Fußballverein 04 e. V. ist COCO-Nutzer der ersten Stunde

Seit 2020 nutzen die Würzburger Fußballer COCO bereits für ihr digitales Marketing. Das Team rund um COCO hat die Website für den Verein neu aufgesetzt. Seitdem wird das System auch für die Social-Media-Kommunikation genutzt. Im Rahmen einer gemeinsam durchgeführten Kampagne konnten vier neue Ehrenamtliche gewonnen werden.

Fit werden im Bereich des digitalen Marketings

Vereine sollen auch beim Wissensaufbau rund um das Thema digitales Marketing unterstützt werden. Der BFV und COCO bieten allen Mitgliedern den COCO Campus an. Hierbei handelt es sich um einen 7-wöchigen Online-Kurs, der Vereinen hilft, einen ganzheitlichen Überblick über die einzelnen Bausteine digitaler Kommunikation zu gewinnen. Der Kurs startet im Herbst. BFV-Mitglieder profitieren exklusiv von 50 % Rabatt auf die Teilnahmegebühr.