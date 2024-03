Wechsel in der Geschäftsführung von The Boutique Agency

Von PIA Media zu The Boutique Agency: Max Höpner verstärkt die Geschäftsführung und wird die Bereiche Marketing/Sales, Client Success und Teamführung verantworten.

Max Höpner bringt eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und umfangreiche Erfahrung aus der digitalen Marketingbranche mit. Vor seinem Wechsel zu The Boutique Agency leitete er als Executive Director Sales die Strategy & Business Development Unit bei der PIA Media (und ehemals bei blueSummit). Während seiner Zeit bei der Münchner Performance Agentur leitete Höpner unter anderem das Affiliate Marketing Team, gründete die Social Media Unit und war in seiner Sales Rolle verantwortlich für eine breite Palette von Dienstleistungen, einschließlich Analyse, strategischer Beratung und Umsetzung diverser Paid Media Projekte auf internationaler Ebene.

"Wir freuen uns sehr, Max in unserem Team willkommen zu heißen. Mit seiner beeindruckenden Erfahrung im Sales und tiefgehendem Verständnis für Strategie und Business Development ist er die perfekte Ergänzung. Mit Max an Bord sind wir bestens aufgestellt, um unseren Kunden außergewöhnlichen Erfolg zu ermöglichen und unsere Vision für The Boutique Agency weiter voranzutreiben", sagte Nicole Rainer, Geschäftsführerin bei The Boutique Agency.

Max Höpner wird sich auf die Weiterentwicklung des Kundenerfolgs konzentrieren. Zudem wird Höpner der Ansprechpartner der Teams und die Sales-Prozesse weiter ausbauen. "Ich freue mich darauf, die Erfolgsgeschichte von The Boutique Agency fortzuschreiben und gemeinsam mit dem talentierten Team die Outreach-Prozesse zu stärken und unseren Kunden zu außergewöhnlichen Ergebnissen zu verhelfen", so Höpner.

Sebastian Stryj, der scheidende Geschäftsführer, verlässt The Boutique Agency auf eigenen Wunsch nach sieben erfolgreichen Jahren, in denen er zunächst als Director Performance Marketing und ab Januar 2022 als Geschäftsführer tätig war. “Ohne Sebastians Einsatz wäre The Boutique Agency nicht da, wo wir heute stehen. Sein 100% authentischer Führungsstil, gepaart mit Leidenschaft fürs Fachliche, hat uns weit nach vorne gebracht, und das auf eine sehr nachhaltige Art und Weise. Wir wünschen Sebastian alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen und freuen uns, freundschaftlich verbunden zu bleiben.” fügte Oliver Zenglein, Gründer und Geschäftsführer, hinzu.