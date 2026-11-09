Weihnachten 2026: Digitale Gutscheine per WhatsApp verschenken und interaktiv auspacken lassen

Ob Konzertticket, Wellnessgutschein oder Reisebuchung: Zahlreiche Weihnachtsgeschenke werden online gekauft und als PDF, E-Ticket oder Gutscheincode bereitgestellt. Wer diese digital verschenken möchte, steht jedoch häufig vor einer praktischen Frage: Wie lässt sich ein solches Geschenk persönlich überreichen, ohne es auszudrucken?

Die Berliner Plattform veryuu bietet dafür digitale Geschenkverpackungen mit animierten und interaktiven Auspackerlebnissen. Damit lassen sich Gutscheine, Tickets, Fotos, Videos und persönliche Nachrichten online verpacken und weltweit verschicken.

Digitale Geschenke mit Auspackerlebnis

Die Geschenkverpackungen von veryuu arbeiten mit unterschiedlichen Animationen und spielerischen Elementen. Festliche Weihnachtsbäume, magische Kugeln oder interaktive Geschenkboxen verbergen den Inhalt zunächst.

Je nach Verpackung können Empfänger durch Berühren, Bewegen oder andere Interaktionen ihr Geschenk selbst freilegen. Erst danach erscheint der eigentliche Inhalt.

Gutscheine und E-Tickets digital verpacken

Der Ablauf erfolgt in wenigen Schritten: Schenkende wählen auf veryuu eine digitale Geschenkverpackung, fügen ihren Gutschein, ein Ticket, ein Foto, ein Video oder eine Nachricht hinzu und erstellen einen Geschenklink.

Diesen können sie per WhatsApp, Messenger oder E-Mail verschicken. Der Empfänger öffnet das Geschenk direkt im Browser seines Smartphones, Tablets oder Computers – ohne zusätzliche App.

Die digitalen Inhalte werden von veryuu drei Monate lang bereitgestellt.

Weihnachtsgeschenke weltweit versenden – auch kurzfristig

Für Menschen, deren Familie oder Freunde im Ausland leben, bietet die digitale Übergabe eine praktische Alternative zum postalischen Versand.

Auch kurzfristig gekaufte digitale Gutscheine oder Erlebnisgeschenke lassen sich auf diese Weise verpacken und verschicken, ohne dass eine physische Geschenkverpackung benötigt wird.

THE OPENING MOMENT – Wertschätzung beim digitalen Schenken

Während beim klassischen Schenken das Auspacken selbstverständlich zum Erlebnis gehört, beschränkt sich die digitale Übergabe häufig auf einen Link oder eine Datei.

veryuu gestaltet diesen Moment vor der Enthüllung des Geschenks. Animationen, Bewegung und interaktive Elemente schaffen eine zusätzliche Erfahrung zwischen dem Öffnen des Links und dem Entdecken des Inhalts.

So können auch kleine Aufmerksamkeiten, Weihnachtsgrüße oder persönliche Einladungen digital mit einer besonderen Inszenierung überreicht werden.