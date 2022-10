Neuerscheinung: "Meine wundervolle Weihnachtsmischung" von Regina Rothengast

Nachdem ihr erfolgreiches Debut »Sandalen im Winter« uns allen ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert hat, zeigt die Autorin nun eindrucksvoll, dass Weihnachtsgeschichten nicht immer die üblichen Klischees bedienen müssen. Dieses Geschenk-Buch erscheint als Soft- und Hardcover. Beide Versionen haben eine Umschlagveredelung und die Hardcover-Version ist zudem mit einem Kapital- und Leseband ausgestattet. Diese Geschichten eignen sich auch sehr gut zum Vorlesen.

Das Buch Was hat Weihnachten mit kaputten Truhen, Polizeieinsätzen oder verlorenen Haustieren zu tun? Die Antwort gibt Ihnen Regina Rothengast mit diesem Buch voller abwechslungsreicher Stories. In dieser wundervollen Weihnachtsmischung finden Sie »etwas andere« Erzählungen rund um das Fest, die teils zum Träumen und Innehalten einladen, teils zum Weinen oder Schmunzeln führen. Die Autorin hat sich sowohl romantischer als auch dramatischer Zutaten bedient, um ein empathisches Geschichten-Potpourri zu schreiben. Freuen Sie sich auf erlösende Telefonanrufe, geheimnisvolle Briefe oder sommerliche Gesänge, die alle eines gemeinsam haben: Den weihnachtlichen Zauber, der diesem Fest innewohnt.

Die Autorin Regina Rothengast, geboren 1958, lebt in einem kleinen Dorf im Main-Tauber-Kreis. Sie ist glücklich verheiratet, Mutter einer erwachsenen Tochter und eines erwachsenen Sohnes; ihr ganzer Stolz sind die beiden Enkeltöchter. Als frischgebackene Ruheständlerin widmet sich die Autorin nun vermehrt dem Schreiben und engagiert sich in ihrer Freizeit in verschiedenen Vereinen, wenn es ihre Zeit zulässt.

Bibliographische Daten Autorin Regina Rothengast, 1. Auflage, 12 cm Breite x 19 cm Höhe, 204 Seiten, Hardcover, 19,99€ (D), ISBN 978-3-948818-17-3, Softcover, 14,99€ (D), ISBN: 978-3-948818-16-6, eBook, über Xinxii: weltweiter Vertrieb auf führenden internationalen Shop- und Streaming-Plattformen,10,99€ (D), ISBN 978-3-948818-18-0.

