Pflegedienst Schwesterliebe stellt Weihnachts-Wunschbaum auf – Gemeinsam Kinderwünsche erfüllen

Weihnachten ist die Zeit der Wünsche, der Freude und des Miteinanders. Doch nicht für jedes Kind ist es selbstverständlich, dass ein Weihnachtswunsch in Erfüllung geht. Der ambulante Pflegedienst Schwesterliebe aus Schwetzingen möchte deshalb in diesem Jahr ein besonderes Zeichen setzen: In den Räumlichkeiten des Pflegedienstes wird ein Weihnachts-Wunschbaum aufgestellt.

An dem festlich geschmückten Baum hängen Wunschkarten von Kindern der Einrichtung Kinder- und Jugendheim St. Josef, Mannheim. Jede und jeder, der sich an der Aktion beteiligen möchte, kann einen Wunsch vom Baum auswählen und dazu beitragen, einem Kind zu Weihnachten eine besondere Freude zu bereiten.

Bislang wurde diese schöne Aufgabe mit großem Engagement von Frau Wohlfahrt von der Firma Ötzel übernommen – eine Tradition, die sie stets mit viel Freude und Herzblut begleitet hat. Umso mehr erfreut es uns als Pflegedienst, diese ehrenvolle Aufgabe nun übernehmen und die schöne Tradition fortführen zu dürfen.

„In unserem Arbeitsalltag geht es um Menschen, Fürsorge und darum, Lebensqualität zu schenken. Gerade in der Weihnachtszeit möchten wir diesen Gedanken über unsere tägliche Pflegearbeit hinaus weitertragen“, erklärt Geschäftsführerin Ganimet Izci von Schwesterliebe. „Mit unserem Wunschbaum möchten wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie allen Unterstützerinnen und Unterstützern dazu beitragen, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen,“ unterstreicht Handan Sun, Mitgründerin von Schwesterliebe.

Die Idee hinter der Aktion ist einfach: Einen Wunschzettel vom Weihnachtsbaum auswählen, den Wunsch erfüllen und das verpackte Geschenk innerhalb des festgelegten Zeitraums wieder bei Schwesterliebe abgeben. Anschließend werden die Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten an das Kinder- und Jugendheim St. Josef übergeben.

Wunschbaumaktionen zeigen seit Jahren, wie viel mit gemeinschaftlichem Engagement bewegt werden kann. Dabei geht es nicht nur um die Geschenke selbst, sondern vor allem um das Gefühl, gesehen und wertgeschätzt zu werden.

Als ambulanter Pflegedienst ist Schwesterliebe fest in der Region verwurzelt. Das Unternehmen steht für persönliche, kompetente und menschliche Pflege. Mit der Weihnachts-Wunschbaumaktion möchte das Team nun auch außerhalb des Pflegealltags Verantwortung übernehmen und Menschen in der Region zusammenbringen.

„Jeder einzelne erfüllte Wunsch kann einem Kind ein Lächeln schenken. Und genau darum geht es uns: Gemeinsam ein Stück Weihnachtsfreude zu verschenken,“ betont Herr Lorett, Leiter des Kinder- und Jugendheim St. Josef.

Der Weihnachts-Wunschbaum steht ab dem 09. November 2026 bis 15. Dezember 2026 in den Räumlichkeiten von Schwesterliebe in Carl-Benz-Straße 15, 68723 Schwetzingen. Unter der Woche täglich ab 9-15 Uhr können Wünsche ausgewählt und die fertig verpackten Geschenke wieder abgegeben werden.