Sinnvolle Weihnachtsgeschenke für Golfer - Trainingshilfen für effizientes Training zu Hause

Durch eine bessere Beweglichkeit des Oberkörpers bleibt man nicht nur fitter, sondern der dadurch längere Ausholweg garantiert automatisch eine längere Schlagweite. Mehr Ausholweg = mehr Länge. Jack Nicklaus, der erfolgreichste Golfspieler aller Zeiten hat viele Bücher geschrieben und in jedem seiner Bücher kann man einen Satz lesen: „Das wichtigste Element eines Golfschwungs ist ein stabiler Kopf“. Fatale Fehler in der Schwungebene, Eindrehen des Knies, “Chicken Wings”, etc. sind wahre “Score- und Gesundheitskiller” im Golf. Falsche Bewegungsabläufe belasten Gelenkstruktur und Bewegungsapparat – und führen so früher oder später zu Schmerzen und körperlichen Schäden.

Doch das Bewusstsein, dass mit einem besseren Bewegungsablauf auch besseres Golf erzielt wird, fehlt den meisten Golfspielern. In der Realität wartet man jedoch lieber, bis es schon zu spät ist. Falsche und eingefahrene Bewegungsmuster, welche die Spielstärke beeinträchtigen und die Gesundheit auf lange Sicht gefährden, können nur mit viel Zeit- und Geldaufwand beim Golftrainer korrigiert werden.

Stattdessen gibt es durchdachte und erprobte Lösungen: GOSWO - Golf Swing Optimizer. Seit Jahren konzipiert, testet und produziert Daniel Lauer mit seinem Team Trainingshilfen für den Golfsport. Diese wurden zur Abhilfe bei bereits genannten Fehlerquellen entwickelt: Verschieben des Kopfes während des Schwungs, Beweglichkeit des Oberkörpers und Koordination von Oberkörper und Hüfte. Mit Trainingshilfen für das Training zu Hause hat sich GOSWO darauf spezialisiert, diese Probleme zu lösen. Durch Trainingsvideos, Kurse, Workshops und dem VIP-Training beim Kunden vor Ort kann eine richtige Anwendung mit optimalem Erfolg garantiert werden.

GOSWO entwickelt diese Trainingshilfen in Zusammenarbeit mit Golfkliniken, Universitäten, Ärzten, Physiotherapeuten und Sportwissenschaftlern. So wird garantiert, dass Golfer aller Spielstärken mit nur wenigen Minuten Trainingsaufwand pro Tag signifikante Verbesserungen feststellen können. Erstens hinsichtlich der Beweglichkeit und körperlichen Leistungsfähigkeit (Golf-Fitness) und zweitens im Hinblick auf die Spielstärke. Von der Platzreife bis zum ersten Turnier auf HCP 38 in 6 Wochen, oder von HCP 22,6 auf 12,8 in 4 Monaten – dies sind nur 2 von über 5000 Beispielen. Und so gewinnt man im Golf in jeglicher Hinsicht. An Gesundheit, Spaßfaktor und auch an Spielstärke.

GOSWO ist in der Lage, den Golfer ganzheitlich zu betreuen. Von Schulungsvideos über Online-Seminare, Kurse, Performance-Workshops bis hin zum VIP-Training beim Kunden. Die Trainingstools von GOSWO ersetzen keinen Golftrainer, jedoch sind sie bei gewissenhafter Ausführung immer ein gewinnbringendes Add-on! Alle Tools können bequem zu Hause zum Training genutzt werden und können so das Training des Golflehrers optimal ergänzen.

Wer also ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk für Golfspieler sucht, wird bei GOSWO garantiert fündig.

Weitere Informationen und persönliche Beratung unter: www.goswo.de