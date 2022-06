Audi Sommerkonzerte: Alle Ticketeinnahmen werden für Ukraine-Hilfszwecke gespendet

Audi spendet alle Ticketeinnahmen für Ukraine-Hilfszwecke. So geht eine Spende an die Städtische Simon-Mayr-Sing- und Musikschule Ingolstadt, die ein spezielles Förderangebot für bis zu 30 ukrainische Flüchtlingskinder im Schuljahr 2022/23 entwickelt hat. Das Projekt wird ausschließlich durch die Spende der AUDI AG ermöglicht. Eine weitere Spendenempfängerin ist die Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker. Sie hat die Förderung eines jungen Talents aus der Ukraine im Blick: Mit den Spendenmitteln kann die Akademie einen besonders begabten, aus der Ukraine geflüchteten Nachwuchsmusiker für zwei Jahre in ihr Ausbildungsprogramm aufnehmen. Das Engagement für die Opfer gibt es bei Audi seit Beginn des Ukraine-Krieges. Nach einer ersten Konzernspende in Höher von einer Million Euro unmittelbar nach Beginn des Krieges spendete das Unternehmen im Mai weitere 750.000 Euro an Hilfsorganisationen rund um Ingolstadt und Neckarsulm. Viele weitere Hilfsaktionen rund um den „Tag der Nachbarn“ am 20. Mai kamen hinzu. Gleichzeitig gingen die Erlöse einer digitalen Kunstauktion an die UNO-Flüchtlingshilfe.