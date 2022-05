Autorenlesung mit Johannes Maier am 13.05.2022

Am Freitag, 13.05.2022, 19:30 Uhr ist der Autor Johannes Maier zu Gast im Capitol in Sulzbach-Rosenberg. Anlass ist die Vorstellung seines Buches "Es ist mehr als nur nicht Laufen – Eine emotionale Achterbahnfahrt durchs Leben". Der Eintritt beträgt 9 Euro, davon wird ein Euro an Laura und Ihren Assistenzhund gespendet. Vorverkauf: Buchhandlung Volkert in Sulzbach-Rosenberg.