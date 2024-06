Die japanische Band Violent Magic Orchestra (VMO) präsentiert ungewöhnlichen Genre-Mix

Nach ihrem ersten Album “Catastrophic Anonymous” 2016 vor allem mit Black Metal, guttularem Growling und elektronisch eher ergänzendem Sound hat die Band aus Osaka für das Berliner Label “Never Sleep” im Frühjahr 2024 mit dem zweiten Album “Death Rave” eine Musik produziert, die weniger Black Metal und dafür mehr Techno, Gabbar und Hard Trance aufweist, der gelegentlich auch schöne Melodien erklingen lässt, vor allem aber tanzbar ist.

Das Erlebnis eines Konzertes der Band ist spektakulär, hypnotisch, erdrückend und unglaublich kraftvoll: Ihre Live-Shows sind physisch, akustisch und visuell überwältigend und verbrauchen den Strom von 56 Verstärkern. VMO ist ein Kontrapunkt zu Yoga; bewusstseinsweiternd, aber durch Lärm.

Kommentar des Sonar-Festivals zu VMO: “We´ve never seen anything like VMO in 31 years Sonar festival” (Instagram)

Ein Konzert von VMO ist gleichzeitig eine audiovisuelle Performance mit Video-Projektionen und Strobo-Licht. Die gesamte visuelle Kunst und das Bühnenbild wird von dem nicht tourenden Mitglied, Künstler und Programmierer Kezzardrix bereitgestellt, der zuvor als visueller Leiter für Millennium Parade und Babymetal tätig war. Gekleidet in Leichenbemalung und anderen höllischen Looks, sind agieren die Bandmitglieder auf der Bühne wie "Shinigami (Todesgötter) aus dem Death Note Manga".

Die Bandmitglieder tragen alle die Namen klassischer Black-Metal-Bands in japanischer Katakana-Schrift: "ダークスローン (Darkthrone)", "メイヘム (Mayhem)" und "エンペラー(Emperor)". Ihre neue LP ist die erste mit dem Sänger ザスタ ー (Xasthur).

Für die “Death Rave”- Tour wurde VMO von bekannten Festivals gebucht, darunter Sonar, Roskilde, CTM, Ephemera Festival, Fusion Festival, Norberg Festival, Night of Surprise Festival und Soulcrusher Festival, außerdem in europäischen Szene-Locations wie dem Berghain und der Volksbühne in Berlin.

Das Album: violentmagicorchestra.bandcamp.com/album/death-rave-nsr014

Verbleibende Deutschland-Termine:

26.06.24 MS Stubnitz, Hamburg

27.06.24 Kultur im Bunker, Bremen

28.06.24 Fusion Festival, Lärz