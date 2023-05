GLUTSUCHT live auf der ANNOTOPIA 2023 in Rotenburg a. d. Fulda

Zu den wilden Kostümierungen und spektakulären Fahrzeugen gibt es eine Vielzahl ungewöhnlicher Liveshows, jede Menge Artistik, Interaktion und kulinarische Köstlichkeiten aller Art. Für die Nachtschwärmer gibt es zudem ein Live-Konzertprogramm das sich sehen lassen kann.

Los geht es am 18. Mai (Christi Himmelfahrt) und da wird es vor allem im Endzeit-Bereich richtig heiß, denn dieses Areal ist an diesem Tag ab 19.00 Uhr nur noch für Publikum über 18 Jahren geöffnet.

Auf der Endzeitbühne startet das LiveProgramm um 19:15 Uhr mit der DeutschRockBand „Heiter bis Wolkig“. Gegen 20:30 Uhr spielt die MetalFormation „Circus of Fools“. Um 22.00 Uhr geht es dann mit der „Striptease by Crazy - Show“ ins Nachtprogramm, welches um 22:30 Uhr von der Oldenburger HardRockBand GLUTSUCHT einen seiner vielen Festival-Höhepunkte erleben dürfte. GLUTSUCHT gehören mit ihrem aktuellen Album „Urbane Dekadenz“ und der Single Auskopplung "Im Auftrag des Herrn" zu den interessantesten Newcomern am Deutschen Rockhimmel. Enden wird die „Erwachsenennacht“ im Endzeitbereich mit einer ungewöhnlichen Feuershow.

Aber die ANNOTOPIA bietet natürlich auch allen Fans unter 18 Jahren selbst zu Abendzeiten noch ein spektakuläres Live-Programm. Nach den familientauglichen Attraktionen, die den ganzen Tag über stattfinden, wird es am Abend auf der Hauptbühne nicht weniger Spektakulär. So startet der Donnerstagabend bereits an seinem ersten Festivaltag mit mehreren tollen KonzertActs.

Fast alle dürften die Band Rednex mit ihren Welthits „Cotton Eye Joe“, „Spirit of the Hawk“ und „Wish you were here“ noch im Ohr haben. Die Schweden waren in den 90-ern fast ununterbrochen in den Charts.

Auch Boppin’B aus Deutschland dürften mit ihrem Rock´n Roll das Publikum zum Tanzen bringen und die Band Weissglut gehört zu einer der bekanntesten Rammstein-Cover-Bands.

Dabei geht es am Freitag und am Samstag bunt und fröhlich weiter. Für Familien ist dieses bunte Fantasie-Festival vor allem tagsüber ein unvergessliches Erlebnis und gut geeignet für Groß und Klein.

Für die Erwachsenen wird neben einem abwechslungsreichen Abendprogramm ebenfalls viel geboten. So dürfte der Endzeitbereich eines der großen Highlights darstellen. Auch der „Atomic Circus“ mit seiner postapokalyptischen Show sollte unbedingt gesehen werden.

Die Abende bleiben auch hier reserviert für Nachtschwärmer aller Art und für diese sei am zweiten Abend vor allem die Band Megabosch empfohlen, die in diesem Jahr erst am Freitag anreist.

Für alle die am Donnerstag nicht können, sei erwähnt, dass GLUTSUCHT, Heiter bis Wolkig und Circus of Fools auch am Freitag und am Samstag noch einmal die Bühne rocken werden.

Wir sehen uns auf der ANNOTOPIA in Rotenburg an der Fulda 😉