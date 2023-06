OPENING TEMPORARY SHOWROOM Stiks zeigt Produktneuheit

„Mobile, das ursprüngliche Wort für Möbel, bedeutet beweglich, im Gegensatz zu immobile, das sich in Immobilie wiederfindet und unbeweglich bedeutet.“, sagt Joachim Frost, einer der beiden Macher des Möbellabels. Die Entwicklung der Prototypen des zusammensteckbaren Stuhls wurde in Hildesheim in der Freien Werkstatt, einem Makerspace der Cluster Sozialagentur, mit Engagement für Jugendliche mit Orientierungsbedarf entwickelt. Besucher:innen der Ausstellung können den Stuhl, der den einfachen Namen ST46 trägt, in drei verschiedenen Varianten probesitzen und bewerten, welche Variante am ästhetischsten und welche am bequemsten ist. Sie können die Möbel auseinandernehmen und wieder zusammenstecken und dabei ausprobieren, wie stabil klassische, handwerkliche Steckverbindungen aus Holz sein können.