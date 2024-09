Herbstkonzert der Bergkapelle Rüdersdorf e.V.

Die Bergkapelle Rüdersdorf e.V. lädt Sie mit einem breiten Lächeln und voller Vorfreude zu ihrem mit Spannung erwarteten Herbstkonzert ein. Merken Sie sich den 13. Oktober 2024 um 16.00 Uhr in Ihrem Kalender vor! Zum ersten Mal nach der Schließung des Kulturhauses Rüdersdorf findet dieses Konzert in der Mensa der Berufsbildungsstätte Hennickendorf, Rehfelder Str. 50, in 15378 Rüdersdorf statt.