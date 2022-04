Poetry Slam: Hochkarätig besetzter Wettstreit der Worte im Audi Forum Neckarsulm

„5 Slammer – 1 Special Act“: Unter diesem Motto treten am 14. Mai 2022 im Audi Forum Neckarsulm fünf renommierte Poetry Slammer mit ihren selbst verfassten Texten gegeneinander an. Im Anschluss entscheidet das Publikum über die Siegerin oder den Sieger des Abends. Der Erlös aus dem Kartenverkauf kommt der UNO-Flüchtlingshilfe zugute. Das Audi Forum Neckarsulm beteiligt sich damit an der aktuellen Belegschaftsspende zugunsten der vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine.

Zu Gast sind folgende fünf Künstler_innen: