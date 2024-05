Hobbydetektivin Mafalda Cinquetti berichtet online über ihr Leben in Venedig

Auf Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok und anderen Social-Media-Kanälen gibt sie Tag für Tag einzigartige Einblicke in ihr Leben und beweist damit mit Ende 70, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört. In ihrem Tagebuch teilt Mafalda Cinquetti persönliche Anekdoten, Beobachtungen und Erlebnisse aus ihrem Alltag auf Murano. Von ihren morgendlichen Spaziergängen entlang der Kanäle bis hin zu den inspirierenden Begegnungen mit den Einheimischen - nichts bleibt in diesem Tagebuch unerwähnt. Der dritte Geburtstag ihres Blogs fällt fast mit dem Erscheinen des zweiten Bandes aus der Reihe “Mafalda Cinquetti ermittelt” zusammen - ab dem 28. Juni ist “Mafalda Cinquetti und das faule Ei” überall erhältlich, wo es Bücher und E-Books gibt.

"Ich soll hier über mich schreiben. Also ob das jemanden interessieren würde. Cordiali Saluti,” schrieb sie in ihrem ersten Tweet. Doch mittlerweile folgen ihr schon fast 25.000 Followerinnen und Follower quer über alle sozialen Medien und warten auf das allmorgendliche “Bongiorno” aus Murano. Und es sieht nicht so aus, als würde ihr Mitteilungsdrang bald nachlassen.

