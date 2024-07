Klimawandel als Reise in Abgründe und Möglichkeiten der Menschheit

Sophie Reyer ist ein Fixstern der Literaturwelt; eine wandelbare Autorin, die sich mit Sprachgewalt und fein gewebten Geschichten brandaktueller Themen annimmt. So ist auch ihr Roman „Tod der Wolken“ als Parabel auf die Beziehung von Mensch und Umwelt zu verstehen und damit nicht nur für junge Leser:innen eine Bereicherung.

Nichts ist mehr, wie es war in der Welt der Magier. Denn: die Wolken sind verschwunden! So macht sich die kleine Zauberin Nele Nebel, die Nebel weben kann, auf in die Stadt der Menschen. Aber siehe: der König dort gibt sogar selbst zu, dass er die Wolken vertrieben habe. Er sehnt sich nach einem glatten Himmel! Zum Glück weiß Pia Piratin, ein Gauklermädchen, mit dem Nele Nebel sich anfreundet, Rat: Man müsse nur den Tod oder einen seiner Boten für sich gewinnen, um den Menschen Angst zu machen. Und so brechen die beiden auf, um diesen zu suchen....

Die Abenteuer, die Nele Nebel und ihre Freunde zu bestehen haben, führen sie nicht nur zu den Wolken, sondern auch zu sich selbst. Die Reise, zu der sie sich aufmachen, ist gleichzeitig auch eine Reise ins Innere – und so begegnen sie auch allerlei mystischen Kreaturen. Unzählige Geschichten in der Geschichte lassen den Weg der kleinen Magierin zu einer mythologisch anmutenden Heldenreise werden, auf deren letzten Seiten man mit einem Happy End belohnt wird, das sich die Menschheit erst wie Nele Nebel erarbeiten muss.

Der Verlag (Vienna Academic Press – Wiener Verlag für Sozialforschung) steht seit dem Jahr 1899 für wichtige Akzente in Wissenschaft und Kultur. Im Fokus des Verlagsprogramms stehen Menschen und die Gesellschaft. Mit deren Geschichte, Gegenwart und Zukunft setzen wir uns in Form von klassischer Fachliteratur, wissenschaftlichen Publikationen und kreativ-experimentellen Werken auseinander.

Über die Autorin:

Sophie Anna Reyer wurde 1984 geboren, sie studierte Germanistik in Wien und Komposition an der Musikuniversität Graz. Sie lebt als freischaffende Schriftstellerin und Komponistin in Baden. Seit 2009 ist sie Mitglied der Redaktion der Literaturzeitschrift Lichtungen. 2014 erlangte sie ein Diplom an der Kunsthochschule für Film und Medien Köln, Schwerpunkt Drehbuch.

Sophie Reyer

Tod der Wolken

