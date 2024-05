Neuer Venedig-Krimi "Mafalda Cinquetti und das faule Ei"

Der erste Band der Reihe, "Mafalda Cinquetti und die Dame mit Hund", eroberte bereits die Herzen der Leserinnen und Leser im Sturm. Nun kehren Mafalda Cinquetti, ihre Familie und ihre treuen Freundinnen Alma und Lucia zurück, um ein neues Abenteuer zu erleben.

In "Mafalda Cinquetti und das faule Ei" stehen Mafalda und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter vor neuen Herausforderungen. Während sich der Sommer über die Lagune von Venedig legt, droht eine hinterhältige Spekulantin, Haus um Haus auf der Insel Murano aufzukaufen. Gleichzeitig bedrohen neue Großhändler die alteingesessene Bruderschaft der Glasbläser auf der Insel, und die traditionsreiche Handwerkskunst gerät in Gefahr.

Mafalda Cinquetti lässt sich jedoch nicht so leicht unterkriegen. Gemeinsam mit ihren Freunden und Verbündeten spannt sie ein Netz aus Freundschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl und italienischem Charme, um ihre geliebte Heimat zu verteidigen.

"Ich bin begeistert, dass ich endlich die Fortsetzung von Mafaldas Abenteuern mit meinen Leserinnen und Lesern teilen kann. Die Clique aus Murano ist nicht nur für mich zu einer erweiterten Familie geworden", sagt Bastian Richter, Autor der Reihe. "Murano und Venedig sind für mich magische Orte, und ich hoffe, dass die Leserinnen und Leser genauso viel Freude daran haben, in diese Welt einzutauchen, wie ich es beim Schreiben hatte."

