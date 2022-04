Nachhaltiger E-Commerce beginnt beim Verpacken

Geht die Ware dann in den Versand, nutzt Euro Industry innovative Recycling-Technik, um die Menge an Kartonage-Abfällen drastisch zu reduzieren. Die spezielle Verpackungspolstermaschine zur Herstellung von Kartonpolster der Firma HSM ist ein kleines Wunderwerk der nachhaltigen Verpackung. Der Schredder ‚Made in Germany‘, den Euro Industry auch in seinem Online-Shop anbietet, ist eine langlebige und selbst im Dauerbetrieb höchst zuverlässige Maschine zur Herstellung von Verpackungspolster aus Karton.

Die ökologischen Vorteile der HSM Profi Pack C400 liegen dabei auf der Hand: Es müssen keine Kunststoffe verbraucht werden, wie bei den üblichen Polsterungen aus Plastikluftkissen. So setzt Euro Industry ganz auf Wiederverwertung und nutzt für die Verpackungen der Waren in den Paketen recycelte Kartonage. „Ein Großteil der bei uns im Lager anfallenden bereits gebrauchten Kartons werden so effizient wiederverwertet“ berichtet Francois Caulliez. Der Sicherheit der Waren im Versand tut dies keinen Abbruch und die Umwelt wird geschont.

Diese Methode ist nicht nur umweltschonend, sondern ebenso kostensparend. Das verwendete Material ist kostenlos und im Gegensatz zu vielen Maschinen zur Herstellung von Luftpolsterfolie ist der Karton-Schredder von HSM langhebig und wartungsarm. Eine umweltschonende und kosteneffiziente Alternative, die für einen internationalen Online-Versandhandel ebenso funktioniert wie im Büroalltag.