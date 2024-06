Audio Branding, Musik und die Wählergunst

Politische Parteien haben diese Wirkungsmechanismen ebenfalls verstanden und wollen an der Macht der Musik partizipieren. Bei ihren Wahlkampfauftritten setzen die Kandidaten Musik ein, die ihre Wahlkampfbotschaft unterstreicht und jeder kennt und mag. Es ist wichtig, dass sich das Publikum mit dem Lied, dem Künstler und dem Text identifizieren kann. So wird die Werbebotschaft des politischen Kandidaten positiv eingefärbt.

Barack Obama hat während seiner Kampagne „Signed, Sealed, Delivered, I'm yours“ von Stevie Wonder verwendet. Der Motown-Klassiker sorgt sofort für gute Laune, die Botschaft ist einfach und nachvollziehbar, und auch die Wahl des Künstlers ist clever, da er auf die schwarze Community referenziert.

Der meistgespielte Künstler im US-Wahlkampf ist – wer hätte es gedacht? – Bruce Springsteen: Ein Patriot, der Typ von nebenan, „born in the USA“. Ein Mann, der die Leute in jedem Stadion auf die Beine bringt und wahrscheinlich gute Chancen hätte, selbst der nächste Präsident zu werden, wenn er nur wollte.

Es ist leicht, passende Textpassagen zu politischen Themen zu finden, selbst wenn die Songs meist mit völlig anderen Hintergedanken geschrieben wurden: „We are the Champions“ (Queen) für Donald Trump, „Heroes“ (David Bowie) für Joe Biden, „Power to the People“ (John Lennon) für Bernie Sanders, „Ain't no mountain high enough“ (Marivn Gaye) für Barack Obama ... Die Kandidaten veröffentlichen im Wahlkampf Spotify-Playlists mit eben diesen Titeln.

Brand Sound für langfristiges Vertrauen

Interessant ist, dass keine der Parteien ihren eigenen Markensound hat. Sie investieren zwar in ihre visuelle Identität, nicht aber in ein Audio Branding. Audio Branding bedeutet Konsistenz und die Verwendung eines Sounds über einen längeren Zeitraum hinweg. Auch hier könnte ein konsistenter Sound beim langfristigen Vertrauensaufbau helfen. Es scheint jedoch, als wollten die Parteien sich alle vier Jahre neu erfinden und nicht daran erinnert werden, was sie in der Vergangenheit getan haben. In der Politik geht es immer um eine bessere Zukunft. Kein Zurück mehr. Aber Moment mal: „Make America great again“? Eine Anspielung auf die Vergangenheit? Es ist die Nostalgie für eine Zeit, die vielleicht nie war … Ich bin sicher, dass wir auch dafür einen Song finden können.

Alexander Wodrich,

Berlin, 1. Juni, 2024