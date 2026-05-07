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Marketing für KMU: Die größten Fehler und wie man sie umgeht

07. Mai 2026, 17:55
Regensburg,
Deutschland
Bericht

Viele KMUs investieren in Marketing — und sehen kaum Ergebnisse. Nicht weil der Markt fehlt, sondern weil dieselben Fehler immer wieder gemacht werden. KKM Media zeigt, wo Budgets versickern und wie Unternehmer ihr Marketing endlich messbar machen.

Drei Geschäftsleute stehen als Silhouetten vor einer Panoramafensterfront in einem modernen Hochhaus und besprechen ihre Marketingstrategie — symbolisch für strategische Unternehmensberatung im Bereich KMU Marketing.

Marketing Beratung für KMU — Unternehmer besprechen ihre Marketingstrategie
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Die häufigsten Fehler, die KMUs im Marketing machen

Es gibt einen Satz, den Anas Al-Kaisi und Luca Koller von KKM Media regelmäßig hören: „Wir haben schon alles versucht — Marketing funktioniert bei uns einfach nicht." Was folgt, ist meistens dasselbe Bild: Ein Unternehmen mit gutem Produkt, loyalen Stammkunden und einem Marketingbudget, das irgendwo versickert. Nicht weil der Markt nicht da wäre — sondern weil die Fehler, die gemacht werden, so systematisch sind, dass sie sich gegenseitig verstärken.

Der häufigste Fehler ist nicht, dass KMUs kein Marketing machen. Es ist, dass sie es einmal machen — und dann stehenlassen. Eine Website wird gebaut, ein Google Ads Konto aufgesetzt, ein Profil angelegt. Und dann passiert monatelang nichts mehr. Gleichzeitig fehlt oft ein klares Alleinstellungsmerkmal. Ohne eine Antwort auf die Frage „Warum soll jemand ausgerechnet bei uns kaufen?" wird jede Kampagne zur Lotterie — viel Aufwand, wenig Wirkung.

Was KMUs jetzt konkret tun können

Alle Fehler sind behebbar — und man muss nicht alles auf einmal angehen. Eine Maßnahme wählen und wirklich durchziehen statt zehn Dinge halbherzig ausprobieren. Tracking einrichten, bevor auch nur ein Euro Budget fließt. Das eigene Alleinstellungsmerkmal in einem Satz formulieren. Und Anfragen innerhalb von zwei Stunden beantworten — nicht morgen, heute. „Wir haben Kunden erlebt, die tolle Anzeigen geschaltet haben und trotzdem kaum Umsatz gemacht haben. Der Wettbewerb hat nach 20 Minuten zurückgerufen", erklärt Anas Al-Kaisi.

Marketing für KMU ist kein Rätsel — es ist ein System. Und Systeme kann man verstehen, messen und verbessern. Wer wissen möchte, wo im eigenen Marketing das größte Potenzial schlummert, kann das über den Werbekonfigurator von KKM Media herausfinden — kostenlos, in zwei Minuten, ohne Verkaufsdruck: https://kkmmedia.de/werbekonfigurator

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