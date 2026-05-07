Marketing für KMU: Die größten Fehler und wie man sie umgeht

Es gibt einen Satz, den Anas Al-Kaisi und Luca Koller von KKM Media regelmäßig hören: „Wir haben schon alles versucht — Marketing funktioniert bei uns einfach nicht." Was folgt, ist meistens dasselbe Bild: Ein Unternehmen mit gutem Produkt, loyalen Stammkunden und einem Marketingbudget, das irgendwo versickert. Nicht weil der Markt nicht da wäre — sondern weil die Fehler, die gemacht werden, so systematisch sind, dass sie sich gegenseitig verstärken.

Der häufigste Fehler ist nicht, dass KMUs kein Marketing machen. Es ist, dass sie es einmal machen — und dann stehenlassen. Eine Website wird gebaut, ein Google Ads Konto aufgesetzt, ein Profil angelegt. Und dann passiert monatelang nichts mehr. Gleichzeitig fehlt oft ein klares Alleinstellungsmerkmal. Ohne eine Antwort auf die Frage „Warum soll jemand ausgerechnet bei uns kaufen?" wird jede Kampagne zur Lotterie — viel Aufwand, wenig Wirkung.