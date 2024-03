NEOM in Saudi-Arabien lockt Filmproduzenten mit Fördermillionen

50 Jahre hatte sich Saudi-Arabien von der Welt abgeschottet – Filmproduktionen entstanden deshalb immer woanders. In Jordanien wie schon erwähnt, in Marokko, aber auch gleich auf der anderen Seite des Roten Meeres, in Ägypten. Jetzt will Saudi-Arabien nicht länger Zaungast sein – das Königshaus führt das Land konsequent in eine moderne Zukunft. Gigantische Investitionen tut der Wüstenstaat in den Aufbau einer modernen Wirtschaft. Mittelfristig soll Saudi-Arabien unabhängig vom Öl werden. Auch seinen filmischen Horizont definiert das Land deshalb neu:

In der Region NEOM, am Roten Meer mit Blick nach Ägypten und am Rande der atemberaubenden Landschaftsformationen aus schroffen Felsen des besagten jordanischen Wadi Rum, sind zwei wichtige Filmstudios entstanden. Die brandneuen NEOM Media Studios mit Blick auf das Rote Meer zum einen, die Bajdah Wüsten-Studios etwa eine Autostunde entfernt davon. Sie liegen inmitten einer roten Sandsteinwüste. Lukrative Förderprogramme für Fernseh- und Kinofilme, Werbespots und Dokumentationen bieten zurzeit herausragende finanzielle Anreize. Bis zu 40% der Produktionskosten können internationale Produzenten als Zuschuss erhalten, wenn sie passende Geschichten entwickeln und sie diese in der Region NEOM produzieren. Daneben wurden verschiedene Filmfördertöpfe und Filmfonds eingerichtet, die jährlich rund 200 Millionen Euro an Produzenten vergeben. Lars von Lennep aus Köln ist seit über einem Jahrzehnt im Nahen Osten als sogenannter „Field-Producer & Fixer“ für Film- und TV-Produktionen tätig. Er hat die Drehs großer Bollywood-Filme beraten und unzählige Dokumentation auch für deutsche Fernsehsender. Seit drei Jahren arbeitet er zunehmend in Saudi-Arabien und unterstützt ausländische Produzenten dabei, saudische Förderprogramme für sich zu erschließen: „NEOM ist auf dem Weg, ein ganz spannender Hotspot für Filmproduktionen zu werden – die Entwicklung geht hier seit Ende der Pandemie stetig nach oben. Seitdem liegt enorme Kreativität in der Luft und man spürt den starken Willen, hier eine vitale Medienszene zu etablieren. Das macht Spass“.

Wayne Borg, Managing Director für die Medienwirtschaft in NEOM, bestätigt diesen Eindruck auch von offizieller Seite: „Förderangebote spielen eine wichtige Rolle bei der Gewinnung von Produktionen, und sie können am besten genutzt werden, wenn das gesamte Paket vorhanden ist: Infrastruktur, internationales Produktions-Know-how, eine große Anzahl von Mitarbeitern und einfache Geschäftsabläufe. Die Neom Media Studios sind nun in der Lage, dieses wettbewerbsfähige Paket anzubieten“.