OfG goes Fashion

Der Kurs ist in zehn aufeinander aufbauende Module gegliedert, die zeitlich flexibel – üblicherweise in zehn Monaten – absolviert werden. Präsenzphasen oder Vor-Ort-Prüfungen gibt es nicht – jede(r) Kursteilnehmer:in entwirft und lernt in ihrem/seinem ganz individuellen Tempo; kostenfreie Pausen vom Kurs sind zudem jederzeit möglich. Die Arbeiten, die während des Kurses erstellt werden, können die Kursteilnehmer:innen später für ihr eigenes Portfolio nutzen und es so gegebenenfalls weiter professionalisieren und aufwerten. Der Kurs richtet sich an Designer und Kreative, die ihren Horizont erweitern möchten, an Produktverantwortliche aus Wirtschaft, Dienstleistung und Handel, an Auszubildende aus dem Textilbereich, an Berufstätige mit dem Wunsch nach beruflicher Neuorientierung – oder einfach an alle, die am Bereich Modedesign interessiert sind und eigene Entwürfe sicher gestalten wollen. Ausreichend gute Nähkenntnisse und Kenntnisse in einem Grafikprogramm werden vorausgesetzt. Die Zahl der Teilnehmerplätze ist begrenzt, das Interesse schon jetzt groß; eine frühzeitige Anmeldung ist ratsam.