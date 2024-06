Inspiration Days 2024: Jahresauftakt der Entdeckungsreise in die Berufswelt erstmals im Rhein-Main-Gebiet

Die hohe Nachfrage aus der Rhein-Main-Region unterstreicht die Notwendigkeit einer begeisterungsfähigen Berufsorientierung und -inspiration sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch deren Eltern.

Im Zusammenschluss mit dem Einkaufszentrum NordWestZentrum als Co-Host veranstaltet teech gemeinsam am Freitag, dem 5. Juli 2024 ihr Berufsorientierungsevent Inspiration Days auf der großen Aktionsbühne, um es als innovatives Format auch in der Rhein-Main-Region anbieten zu können. Jährlich lassen sich zehntausende junge Menschen bei den Inspiration Days von spannenden Speakern wie Michael Ballack, Lena Gercke, Tim Raue und vielen mehr inspirieren. Nun erstmals in Frankfurt am Main:

„Wir möchten nun auch junge Talente gezielt in unserer Heimat unterstützen und ihnen das ansprechende Konzept der Inspiration Days vor Ort erlebbar machen. In einem Einkaufszentrum als Ort der Begegnung spielen auch Eltern eine wichtige Rolle, die sowohl Für- als auch Widersprecher bei der Entdeckungsreise durch die beruflichen Möglichkeiten sein können. Das NordWestZentrum ist für uns aufgrund dessen Attraktivität für unser Publikum als auch der infrastrukturellen Bedingungen ein perfekter Partner.“ So die Gründerbrüder Joel und Emanuele Monaco, deren Bildungsstartup teech seine Wurzeln in Darmstadt hat.

Ein Freitag wurde bewusst als Veranstaltungstag gewählt, da man am Nachmittag die gesamte Familie im NordWestZentrum willkommen heißen kann: „Das NordWestZentrum ist nicht nur das Shopping-Herz Frankfurts und das größte Einkaufszentrum der Region, sondern auch ein großer Arbeitgeber mit über 2.000 Mitarbeiter/innen in den Geschäften, Büros, Arztpraxen, Hotel, Titus Thermen u.v.m. Daher wird sich auch das NordWestZentrum als Gastgeber und Gesprächspartner zu Ausbildungsberufen und Aufstiegsmöglichkeiten im Handel vor Ort einbringen. Ob shoppen, stöbern, Kultur oder Freizeit – das NordWestZentrum ist nun mal ein Treffpunkt für Jung und Alt“, so Marketingverantwortliche Pina Keffel.

Die Inspiration Days bieten auf der großen Aktionsbühne etablierte Formate wie Live-Podcasts, Interviews und Paneldiskussionen. Gemeinsam mit Partnern wird eine Ausstellungsfläche gestaltet, die attraktive Themen aus der Berufswelt erlebbar macht und den direkten Draht zu regionalen und auch überregionalen Branchenriesen herstellt. Zusätzlich wird das Event über das digitale Klassenzimmer von teech übertragen, um so Interessierten aus dem gesamten DACH-Raum die Bühnenformate zu präsentieren.

Als eines der absoluten Erfolgskriterien für Jugendliche haben sich Vorbilder bewiesen, die Einblicke in ihre Lebenswege und individuelle Erfahrungen im Privatleben aber auch beruflicher Natur geben – darunter Welt-Chefredakteurin Jennifer Wilton, Deutschlands reichweitenstärkster Content-Creator Younes Zarou, Olympiasieger Alexander Zverev und viele weitere.

Danksagung

Das gesamte Team der Inspiration Days bedankt sich bei allen bisherigen Partnern, Förderern und Ausstellern, die die Veranstaltung in der Rhein-Main-Region ermöglichen. Darunter u.a. BMW Group, EAD Darmstadt, Siemens, Best Worscht in Town, Future Engineer und Tomorrow University.

Informationen zur Veranstaltung

Die teech Inspiration Days werden in Kooperation mit dem NordWestZentrum als Co-Host organisiert: Am 5. Juli 2024 finden sie erstmals in der Rhein-Main-Region statt, es folgen ein rein digitales Format am 25. und 26. September 2024 und das Berliner Event am 27. September 2024 in Kooperation mit der Factory Berlin. Die Vorortveranstaltungen werden das digitale Klassenzimmer der Online-Plattform von teech gestreamt, um weiterhin Schulen aus der gesamten DACH-Region die Erfahrung der Veranstaltung zu ermöglichen.

Über teech:

teech ist ein Startup aus Darmstadt, das sich der Förderung der Leidenschaften und Talente junger Menschen widmet. Das Unternehmen setzt sich für die Schaffung von Plattformen ein, auf denen junge Talente ihre Fähigkeiten entfalten können. Als Initiator der Inspiration Days ist es teech besonders daran gelegen, Jugendliche für ihre Zukunft zu begeistern und ihnen eine echte Perspektive zu geben.

Weitere Informationen

Über das NordWestZentrum:

Das NordWestZentrum ist Dreh- und Angelpunkt im Nordwesten Frankfurts und ein multifunktionales Einkaufszentrum, dass nicht nur ein Ort des Einkaufens ist, sondern auch die Funktionen einer kleinen Stadt bietet. Neben 170 Geschäften, darunter Shops von bekannten Marken wie Zara, P&C, Decathlon, C&A, H&M, Primark und Media Markt, befinden sich heute rund 250 Wohnungen sowie Büroflächen für Behörden und private Unternehmen auf dem Areal. Zudem sind mehr als 20 Arztpraxen, ein Hotel, eines der größten Spaßbäder der Region mit großer Saunalandschaft, Fitnesscenter sowie eine Sporthalle und der Sitz des Basketballteams Fraport Skyliners in das Einkaufszentrum integriert. Neben Bildungseinrichtungen wie die VHS und die Stadtbibliothek setzt das NWZ auf kulturelle Vielfalt. Im NWZ finden regelmäßig auf der großen Aktionsbühne sowie im Titus Forum Veranstaltungen und Ausstellungen statt. Durch die direkte Anbindung an die Stadtautobahn sowie zwei U-Bahn-Linien und sechs Buslinien unmittelbar im Zentrum ist das NWZ optimal in die regionale und überregionale Infrastruktur eingebunden.

Weitere Informationen

Zur Anmeldung: www.teech.de/inspiration-days