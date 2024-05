Einladung zum mITSM IT-Summit am 13. Juni

Erleben Sie einen inspirierenden Abend in der Welt der Informationstechnologie beim mITSM IT-Summit. Das exklusive Event, das am Donnerstag, den 13. Juni 2024, in der Ridlerstraße 57 in München stattfindet, bringt führende Denker und Innovatoren der IT-Branche zusammen.

Ab 16:30 Uhr öffnen sich die Türen zu einer Veranstaltung, die darauf abzielt, Fachwissen zu teilen, Netzwerke zu erweitern und die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und Projektmanagement zu diskutieren. Der IT-Summit bietet eine einzigartige Plattform, um sich mit anderen Expertinnen und Experten auszutauschen und Einblicke in die aktuellen Herausforderungen und Chancen der IT-Branche zu gewinnen.

Agenda des Abends:

16:30 Uhr Doors open

16:45 Uhr Willkommen und Eröffnung

17:00 Uhr Phishing: Sie kamen nach Feierabend - Wie wir mit zwei blauen Augen davon gekommen sind

Lars Keller, Head of Information Security, BayWa AG

18:00 Uhr 5 Projektmanagement Fehler, die dein Business bremsen - PRINCE2 hält dir den Rücken frei

Rute Lopes, Senior Consultant, PeopleCert Int. Ltd.

19:00 Uhr Navigieren durch die KI-Landschaft: Effektive Strategien für moderne KI-Projekte

Jens Beyer, CTO & Data Scientist, LAVRIO.solutions GmbH

20:00 Uhr Catering & Networking

Nutzen Sie die Chance, um Ihr Wissen zu erweitern und sich mit anderen Fachleuten aus der Branche zu vernetzen. Wir freuen uns darauf, Sie beim IT-Summit begrüßen zu dürfen. Anmelden können Sie sich kostenlos unter https://schulung.mitsm.de/summit

Das ist mITSM

Schulungen, die begeistern: Präsenz, Online, Inhouse - mit Personenzertifizierung. Als Premium-Bildungsanbieter aus München mit 11 Standorten deutschlandweit vermitteln wir Wissen in den Bereichen IT Security Management, Service Management, Projektmanagement und mehr.

Pressekontakt:

Amelie Baldauf

E-Mail: @email

Tel: +49 894444318899