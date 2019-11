Kinderkonzert in München: Barock rockt! Eine Zeitreise mit den Starkomponisten Bach, Vivaldi, Händel

Am 8. Dezember 2019 tritt mini.musik e.V. den Beweis an, dass „Barock rockt!“. Die Geschwister Leni und Lucki nehmen die Münchner Familien mit auf eine spannende Zeitreise in die Welt des Barock. Dort treffen sie die großen Komponisten Bach, Vivaldi und Händel und erleben, wie rockig schon damals die Musik war. Die Kinder erfahren zudem Witziges und Wissenswertes, Unglaubliches und Unerhörtes aus der Barockzeit, eingebettet in die besondere Klangfarbe dieser Musikepoche. Präsentiert vom Ensemble Munich Baroque, das sich auf die Barockzeit spezialisiert hat.

